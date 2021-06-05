Місячна дієта на 6 червня: день, коли потрібно харчуватися помірно

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
6 червня — 26-й місячний день, спадна Місяць у знаку Тельця.
Сприятливий день для схуднення — можна сідати на дієту, голодувати і постувати. Тим, хто має намір вжити радикальних заходів, краще спочатку порадитися з лікарем, який в курсі особливостей стану вашого здоров'я.
Оскільки в цей день організм легше віддає ніж бере, рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів. Тим, хто не збирається дотримуватися радикальних систем харчування, необхідно харчуватися помірно, замінивши м'ясо рибою і рослинною їжею. Рекомендується включити в свій раціон червону рибу, приготовану на грилі, салат з тунцем й устриці.
Читайте також: Як зробити суп кориснішим: прості поради від дієтолога