Місячна дієта на 6 липня: день, коли потрібно замінити м'ясо рибою

Місячна дієта на 6 липня: день, коли потрібно замінити м'ясо рибою

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

6 липня — 26-й місячний день, спадна Місяць у знаку Близнюків.

День сприятливий для схуднення — можна сідати на дієту, голодувати і постувати. Тим, хто має намір вжити радикальних заходів, краще спочатку порадитися з лікарем, які в курсі особливостей стану вашого здоров'я.

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Оскільки в цей день організм легше віддає ніж бере, рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів. Тим, хто не збирається дотримуватися радикальних систем харчування, необхідно харчуватися помірно, замінивши м'ясо рибою — передусім — і рослинною їжею.

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