Місячна дієта на 7 червня: день, коли не варто їсти картоплю і цитрусові

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.
День не підходить для схуднення, тому не варто і намагатися щось змінити в цьому плані — зусилля, якими б серйозними вони не були, успіхом не увінчаються.
Незважаючи на те, що в харчуванні необхідно — втім, як і завжди — знати міру, це рідкісний день, коли їсти можна майже все — з раціону необхідно виключити тільки картоплю і цитрусові, особливо апельсини і лимони. Бажано також не зловживати м'ясом та м'ясними виробами — передусім ковбасою — і скоротити кількість жирної, важкої і смаженої їжі. А ось квасоля, сочевиця і креветки принесуть організму неоціненну користь.
Необхідно категорично виключити спиртне — в цей день навіть нешкідливий, а часто і корисний келих сухого вина може завдати непоправної шкоди організму.
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