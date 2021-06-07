Місячна дієта на 8 червня: день, коли під забороною м'ясо і злаки

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

8 червня — 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

День не підходить для схуднення, так що не варто витрачати час, сили і, що важливо, нерви даром.

Незважаючи на вищесказане, шлунок в цей не рекомендується перевантажувати — якщо немає бажання і можливості поголодувати або постити в лікувальних цілях, необхідно хоча б просто дотримуватися помірності в харчуванні.

У цей день під забороною перебувають м'ясо і злаки в будь-якому вигляді, їх рекомендується замінити овочами, фруктами, горіхами і зеленю — селерою, пастернаком, базиліком, петрушкою, руколою і листовим салатом. Зрозуміло, їсти їх в первозданному вигляді необов'язково — з перерахованих вище продуктів можна приготувати овочевий суп із селерою або сирний пиріг із зеленню.

Також читайте Запечена селера: рецепт від Євгена Клопотенка

Необхідно також включити в раціон свіжовичавлені соки — не тільки фруктові, але і овочеві, а також трав'яні відвари та чаї.

Читайте також: Кофеїн: де він є, крім кави, і яка його денна норма

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання