Місячна дієта на 9 червня: день, коли можна багато пити

Як скласти свій раціон на весь день відповідно до місячного календаря.

9 червня — 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят.

День сприятливий для схуднення.

Втім, навіть якщо ви не збираєтеся сідати на дієту, постувати або голодувати, харчування має бути помірним — переїдання може не найкращим чином позначитися не тільки на здоров'ї, але і на зовнішності — сіра шкіра і тьмяне волосся ще нікого не прикрашали.

Необхідно відмовитися від м'яса, замінивши його кашами та стравами з овочів — наприклад, болгарським перцем, фаршированим овочами, або тушкованою капустою. У першій половині дня також необхідно зменшити кількість споживаної рідини, включаючи супи і в інші дні корисні для здоров'я трав'яні чаї — насамперед лавандовий.

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Після обіду можливі проблеми зі шлунково-кишковим трактом, в зв'язку з чим необхідно відмовитися від гострої, гарячої, жирної і смаженої їжі, а також алкоголю.

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