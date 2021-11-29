Місячна дієта на грудень 2021 року: календар харчування на кожен день

Місячна дієта на грудень 2021 року: календар харчування на кожен день

Місяць серйозно впливає на процеси, що відбуваються в нашому організмі, і на схуднення – насамперед.

Місячні дні – найкращий посібник із позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні є сприятливими для цього, а які – ні, розповість місячний календар схуднення на грудень 2021 року.

1 грудня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

2 грудня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День не підходить для схуднення.

3 грудня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати чи сідати на сувору дієту – краще просто урізати порції, це також дасть необхідний результат.

4 грудня – 30-1 місячні дні, молодик у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення – можна використовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.

5 грудня – 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення.

6 грудня – 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День не підходить для схуднення.

7 грудня – 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День не підходить для схуднення.

8 грудня – 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

Нейтральний день для схуднення.

9 грудня – 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

Нейтральний день для схуднення, проте голодувати і постувати сьогодні не варто.

10 грудня – 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення. Хороший результат дасть піст чи лікувальне голодування, яке можна проводити лише після консультації з лікарем.

11 грудня – 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем — не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

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12 грудня – 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні – з благословення лікаря – не стане причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможе очистити організм від шлаків і токсинів.

13 грудня – 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

14 грудня — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

15 грудня – 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати сьогодні не рекомендується.

16 грудня – 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

Рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю та вітамінних відварів.

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17 грудня – 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

День не підходить для схуднення.

18 грудня – 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

День підходить для схуднення і початку дієти — головне, обов'язково порадитися з лікарем.

19 грудня – 16-й місячний день, повня у знаку Близнят

Нейтральний день для схуднення. За потреби можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню – вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

20 грудня – 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

Хороший день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.

21 грудня – 18-й місячний день, зменшувальний Місяць у знаку Рака

День сприятливий для закладення програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.

22 грудня – 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

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23 грудня – 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з лікарем.

24 грудня – 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День не підходить для схуднення.

25-26 грудня — 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

22-й місячний день, який розтягнеться на дві доби, нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано – без навантаження шлунок може почати себе зсередини.

27 грудня – 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День сприятливий для схуднення – можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.

28 грудня – 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

29 грудня – 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дадуть піст та лікувальне голодування – відмова від їжі вплине на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

30 грудня – 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення – можна сідати на дієту, розпочинати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

31 грудня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

Несприятливий день для схуднення.

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