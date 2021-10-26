Місячна дієта на листопад 2021: календар харчування на кожен день

Місячна дієта на листопад 2021: календар харчування на кожен день

Місяць чинить серйозний вплив на процеси, що відбувається в нашому організмі, і на схуднення насамперед.

Місячні дні — найкращий порадник щодо позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні сприятливі для цього, а які — ні, розповість місячний календар схуднення на листопад 2021 року.

1 листопада — 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Сприятливий день для схуднення — організм легше віддає, ніж бере, тому рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів.

2 листопада — 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

3 листопада — 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

4 листопада — 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати або сідати на сувору дієту — краще просто урізати порції, це теж дасть необхідний результат.

5 листопада — 1-2 місячні дні, молодик у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення — можна застосовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.

6 листопада — 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День не підходить для схуднення.

7 листопада — 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День не підходить для схуднення.

8 листопада — 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

Нейтральний день для схуднення.

9 листопада — 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

Нейтральний день для схуднення — голодувати і постувати сьогодні не варто.

10 листопада — 7-й місячний день, зростаьний Місяць у знаку Водолія

День сприятливий для схуднення. Хороший результат дасть піст або лікувальне голодування, яке можна проводити тільки після консультації з лікарем.

11 листопада — 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем — не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

12 листопада — 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні — з благословення закріпленого лікаря — не стане причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможе очистити організму від шлаків і токсинів.

13 листопада — 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні — користі вони не принесуть, а от шкода може виявитися досить відчутною.

14 листопада — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважится на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

15 листопада — 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

Нейтральний день для схуднення — голодувати і постувати сьогодні не варто.

16 листопада — 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

Рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яних чаїв і вітамінних відварів.

17 листопада — 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День не підходить для схуднення.

18 листопада — 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День підходить для схуднення і початку дієти — головне, обов'язково порадитися з лікарем.

19 листопада — 16-й місячний день, повний місяць у знаку Тельця

Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

20 листопада — 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

Хороший день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої і перенасиченої спеціями їжі.

21 листопада — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися від хвороб, але і очистить організм.

22 листопада — 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

23 листопада — 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальні — наприклад, яблучні або кефірні — дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити із закріпленим лікарем.

24 листопада — 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День не підходить для схуднення.

25 листопада — 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини.

26 листопада — 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День сприятливий для схуднення — можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.

27-28 листопада — 24-й місячний день, спадна Місяць у знаку Діви

24-й місячний день, який розтягнеться майже на два дні, не підходить для схуднення.

29 листопада — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть пост і лікувальне голодування — відмова від їжі надасть цілющу дію на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

30 листопада — 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День сприятливий для схуднення — можна сідати на дієту, починати піст і цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

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