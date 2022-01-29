Місячна дієта на лютий 2022 року: календар харчування на кожен день

Місяць серйозно впливає на процеси, що відбуваються в нашому організмі, і на схуднення – насамперед.
Місячні дні – найкращий посібник із позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні є сприятливими для цього, а які – ні, розповість місячний календар схуднення на лютий 2022 року.
1 лютого – 1, 2 місячні дні, молодик у знаку Водолія
День не підходить для схуднення.
2 лютого – 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія
День не підходить для схуднення.
3 лютого – 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб
Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати небажано.
4 лютого – 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб
Нейтральний день для схуднення.
5 лютого – 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна
Нейтральний день для схуднення, проте голодувати і постувати сьогодні не варто.
6 лютого – 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна
День сприятливий для схуднення. Хороший результат дадуть піст чи лікувальне голодування, яке можна проводити лише після консультації з лікарем.
7 лютого – 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування – зрозуміло, призначене лікарем, – не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.
8 лютого – 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні – з благословення лікаря – не стануть причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможе очистити організм від шлаків і токсинів.
9 лютого – 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.
10 лютого – 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят
День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.
11 лютого – 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнюків
Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати сьогодні не рекомендується.
12 лютого – 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
Рекомендується очищати організм від шлаків та токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю та вітамінних відварів.
13 лютого – 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
День не підходить для схуднення.
14 лютого – 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
День підходить для схуднення і початку дієти — головне, обов'язково порадитися з лікарем.
15 лютого – 16-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева
Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню – вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.
16 лютого – 17-й місячний день, повний місяць у знаку Лева
Гарний день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.
17 лютого – 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви
День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.
18 лютого – 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви
День несприятливий для схуднення.
Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.
19 лютого – 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів
День сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з лікарем.
20 лютого – 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів
День не підходить для схуднення.
21 – 22 лютого – 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів і Скорпіона
22-й місячний день, який розтягнеться на дві доби, нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати їсти себе зсередини.
23 лютого - 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона
День сприятливий для схуднення – можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.
24 лютого – 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця
День не підходить для схуднення.
25 лютого – 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона
День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дадуть піст і лікувальне голодування – відмова від їжі вплине на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.
26 лютого – 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога
День сприятливий для схуднення – можна сідати на дієту, починати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.
27 лютого – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога
Несприятливий день для схуднення.
28 лютого – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія
День не підходить для схуднення.
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