Місячна дієта на лютий 2022 року: календар харчування на кожен день

Місячна дієта на лютий 2022 року: календар харчування на кожен день

Місяць серйозно впливає на процеси, що відбуваються в нашому організмі, і на схуднення – насамперед.

Місячні дні – найкращий посібник із позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні сприятливі для цього, а які – ні, розповість місячний календар схуднення на березень 2022 року.

1 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія

День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати чи сідати на сувору дієту – краще просто урізати порції, це теж дасть необхідний результат.

2 березня – 30-1 місячні дні, молодик у знаку Риб

День сприятливий для схуднення. Можна голодувати і постувати, не можна перевантажувати шлунок тяжкою їжею.

3 березня – 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення – можна використовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.

4 березня – 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

День не підходить для схуднення.

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5 березня – 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати небажано.

6 березня – 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

Нейтральний день для схуднення.

7 березня – 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

Нейтральний день для схуднення, проте голодувати і постувати сьогодні не варто.

8 березня – 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День сприятливий для схуднення. Хороший результат дадуть піст чи лікувальне голодування, яке можна проводити лише після консультації з лікарем.

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9 березня – 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем — не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

10 березня – 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні – з благословення лікаря – не стануть причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

11 березня – 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака

День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

12 березня – 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

13 березня –12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака

Нейтральний день для схуднення – голодувати та постити сьогодні не рекомендується.

14 березня – 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева

Рекомендується очищати організм від шлаків та токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю та вітамінних відварів.

15 березня – 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева

День не підходить для схуднення.

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16 березня – 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви

День підходить для схуднення і початку дієти – головне, обов'язково порадитися з лікарем.

17 березня – 16-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви

Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

18 березня – 17-й місячний день, повний місяць у знаку Діви

Гарний день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.

19 березня – 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.

20 березня – 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

21-22 березня – 20-й місячний день, Місяць, що зменшується, у знаку Скорпіона

20-й місячний день, який триватиме дві доби, сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з лікарем.

23 березня – 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

День не підходить для схуднення.

24 березня – 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

День нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати їсти себе зсередини.

25 березня – 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення – можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.

26 березня – 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога

День не підходить для схуднення.

27 березня – 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть піст і лікувальне голодування – відмова від їжі вплине на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

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28 березня – 26-й місячний день, Місяць, що зменшується, у знаку Водолія

День сприятливий для схуднення – можна сідати на дієту, починати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

29 березня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

Несприятливий день для схуднення.

30 березня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

День не підходить для схуднення.

31 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб

День загалом сприятливий для схуднення. Можна постити і обмежувати себе в їжі, а от голодувати небажано – організм може почати "робити запаси" у вигляді жирових відкладень на боках.

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