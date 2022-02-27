Місячна дієта на лютий 2022 року: календар харчування на кожен день

Місяць серйозно впливає на процеси, що відбуваються в нашому організмі, і на схуднення – насамперед.
Місячні дні – найкращий посібник із позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні сприятливі для цього, а які – ні, розповість місячний календар схуднення на березень 2022 року.
1 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія
День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати чи сідати на сувору дієту – краще просто урізати порції, це теж дасть необхідний результат.
2 березня – 30-1 місячні дні, молодик у знаку Риб
День сприятливий для схуднення. Можна голодувати і постувати, не можна перевантажувати шлунок тяжкою їжею.
3 березня – 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб
День сприятливий для схуднення – можна використовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.
4 березня – 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна
День не підходить для схуднення.
5 березня – 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна
Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати небажано.
6 березня – 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
Нейтральний день для схуднення.
7 березня – 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
Нейтральний день для схуднення, проте голодувати і постувати сьогодні не варто.
8 березня – 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця
День сприятливий для схуднення. Хороший результат дадуть піст чи лікувальне голодування, яке можна проводити лише після консультації з лікарем.
9 березня – 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят
День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем — не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.
10 березня – 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят
День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні – з благословення лікаря – не стануть причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.
11 березня – 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.
12 березня – 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.
13 березня –12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака
Нейтральний день для схуднення – голодувати та постити сьогодні не рекомендується.
14 березня – 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева
Рекомендується очищати організм від шлаків та токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю та вітамінних відварів.
15 березня – 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Лева
День не підходить для схуднення.
16 березня – 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви
День підходить для схуднення і початку дієти – головне, обов'язково порадитися з лікарем.
17 березня – 16-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Діви
Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.
18 березня – 17-й місячний день, повний місяць у знаку Діви
Гарний день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.
19 березня – 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів
День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.
20 березня – 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів
День несприятливий для схуднення.
Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.
21-22 березня – 20-й місячний день, Місяць, що зменшується, у знаку Скорпіона
20-й місячний день, який триватиме дві доби, сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з лікарем.
23 березня – 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця
День не підходить для схуднення.
24 березня – 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця
День нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати їсти себе зсередини.
25 березня – 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога
День сприятливий для схуднення – можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.
26 березня – 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога
День не підходить для схуднення.
27 березня – 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія
День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть піст і лікувальне голодування – відмова від їжі вплине на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.
28 березня – 26-й місячний день, Місяць, що зменшується, у знаку Водолія
День сприятливий для схуднення – можна сідати на дієту, починати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.
29 березня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб
Несприятливий день для схуднення.
30 березня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб
День не підходить для схуднення.
31 березня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Риб
День загалом сприятливий для схуднення. Можна постити і обмежувати себе в їжі, а от голодувати небажано – організм може почати "робити запаси" у вигляді жирових відкладень на боках.
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