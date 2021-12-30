Місячна дієта на січень 2022 року: календар харчування на кожен день

Місячна дієта на січень 2022 року: календар харчування на кожен день

Місяць серйозно впливає на процеси, що відбуваються в нашому організмі, і на схуднення насамперед.

Місячні дні – найкращий посібник із позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні є сприятливими для цього, а які – ні, розповість місячний календар схуднення на січень 2022 року.

1 січня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

День не підходить для схуднення.

2 січня – 29-й, 1-й місячні дні, повня у знаку Козорога

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День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати чи сідати на сувору дієту – краще просто урізати порції, це теж дасть необхідний результат.

3 січня – 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення – можна використовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.

4 січня – 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

День не підходить для схуднення.

5 січня – 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

День не підходить для схуднення.

6 січня – 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

Нейтральний день для схуднення.

7 січня – 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

Нейтральний день для схуднення, проте голодувати і постувати сьогодні не варто.

8 січня – 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

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День сприятливий для схуднення. Хороший результат дадуть піст чи лікувальне голодування, яке можна проводити лише після консультації з лікарем.

9 січня – 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

День сприятливий для схуднення. Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене закріпленим лікарем – не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

10 січня – 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

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День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні – з благословення лікаря – не стануть причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

11 січня – 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День не підходить для схуднення. Категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

12 січня – 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Тельця

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

13 січня – 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

Нейтральний день для схуднення – голодувати та постувати сьогодні не рекомендується.

14 січня – 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

Рекомендується очищати організм від шлаків та токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яного чаю та вітамінних відварів.

15 січня – 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Близнят

День не підходить для схуднення.

16 січня – 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака

День підходить для схуднення і початку дієти – головне, обов'язково порадитися з лікарем.

17 січня – 16-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Рака

Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню – вони допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

18 січня – 17-й місячний день, повня у знаку Лева

Гарний день для схуднення. У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої та перенасиченої спеціями їжі.

19 січня – 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День сприятливий для закладки програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.

20 січня – 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

21 січня – 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День сприятливий для схуднення. Можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з лікарем.

22 січня – 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День не підходить для схуднення.

23-24 січня – 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

22-й місячний день, який розтягнеться на дві доби, нейтральний для схуднення. Відмовлятися від їжі небажано – без навантаження шлунок може почати їсти себе зсередини.

25 січня – 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День сприятливий для схуднення – можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.

26 січня – 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіона

День не підходить для схуднення.

27 січня – 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дадуть піст і лікувальне голодування – відмова від їжі вплине на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

28 січня – 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення – можна сідати на дієту, починати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

29 січня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

Несприятливий день для схуднення.

30 січня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога

День не підходить для схуднення.

31 січня – 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення.

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