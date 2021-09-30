Місячна дієта на жовтень 2021: календар харчування на кожен день

Місячна дієта на жовтень 2021: календар харчування на кожен день

Місяць чинить серйозний вплив на процеси, що відбувається в нашому організмі, і на схуднення насамперед.

Місячні дні — найкращий порадник щодо позбавлення від зайвої ваги, тому саме з ними потрібно звіряти свій графік схуднення. Про те, які дні сприятливі для цього, а які — ні, розповість місячний календар схуднення.

1 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День сприятливий для схуднення. Тим, у чиї плани входить позбавлення від зайвих кілограмів рекомендується піст і лікувальне голодування — відмова від їжі надасть цілющу дію на організм. Зрозуміло, проводити такі "експерименти" можна тільки після дозволу лікаря.

2 жовтня — 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

Сприятливий день для схуднення — можна сідати на дієту, голодувати і постувати. Цього дня організм легше віддає, ніж бере, тому рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів. Тим, хто не збирається дотримуватися радикальних систем харчування, необхідно харчуватися помірно, замінивши м'ясо рибою і рослинною їжею.

3 жовтня — 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День не підходить для схуднення.

4 жовтня — 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День не підходить для схуднення.

5 жовтня — 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День сприятливий для схуднення. Однак важливо знати, що організм сьогодні не вітає різкої зміни харчового ритму, тому не варто голодувати, постувати або сідати на сувору дієту — краще просто урізати порції, це теж дасть необхідний результат.

6 жовтня — 30-1-й місячний день, Молодик у знаку Терезів

Для схуднення день несприятливий.

7 жовтня — 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів

День сприятливий для схуднення — можна застосовувати лікувальне голодування, підбирати нову дієту, влаштовувати розвантажувальні дні.

Ті, хто не налаштований на втрату зайвих кілограмів, цілком можуть дозволити собі гастрономічні надмірності, але водночас необхідно уникати жирної і важкої їжі, а також фастфуду та напівфабрикатів.

8 жовтня — 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

День не підходить для схуднення.

9 жовтня — 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

День не підходить для схуднення.

10 жовтня — 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Нейтральний день для схуднення.

11 жовтня — 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Нейтральний день для схуднення — голодувати і постувати сьогодні не варто.

12 жовтня — 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення. Хороший результат дасть піст або лікувальне голодування, яке можна проводити тільки після консультації з лікарем.

13 жовтня — 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення.

Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем, не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи. Тим, хто не має наміру відмовлятися від їжі, рекомендується стежити за свіжістю та якістю вживаних в їжу продуктів — великий ризик харчового отруєння, наслідки якого будуть позначатися довгий час.

14 жовтня — 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

День не підходить для схуднення. Піст і розвантажувальні дні — з благословення закріпленого лікаря — не стане причиною втрати зайвих кілограмів, але допоможе очистити організму від шлаків і токсинів.

15 жовтня — 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

День не підходить для схуднення.

Категорично не рекомендується голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні — користі вони не принесуть, а от шкода може виявитися досить відчутною. Стрес, який отримає організм, може стати причиною серйозної недуги.

16 жовтня — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

17 жовтня — 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

Нейтральний день для схуднення.

18 жовтня — 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День не підходить для схуднення, тому не варто мучити себе відмовою від їжі. Рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яних чаїв і вітамінних відварів.

19 жовтня — 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Овна

День не підходить для схуднення.

20 жовтня — 15-й місячний день, повний місяць у знаку Овна

День підходить для схуднення і початку дієти — головне, обов'язково порадитися з лікарем.

21 жовтня — 16-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

Нейтральний день для схуднення. За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

22 жовтня — 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

Хороший день для схуднення.

У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Також необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої і перенасиченої спеціями їжі.

23 жовтня — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися від хвороб, але і очистить організм. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, то варто хоча б замінити її зеленню, овочами і фруктами.

24 жовтня — 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

25 жовтня — 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День сприятливий для схуднення.

Можна голодувати, постувати, сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальні — наприклад, яблучні або кефірні — дні. Щоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити із закріпленим лікарем, інакше замість користі вони можуть завдати здоров'ю шкоду.

26 жовтня — 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День не підходить для схуднення.

27 жовтня — 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День нейтральний для схуднення.

Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, а й переїдати категорично не рекомендується — раціон повинен бути легким і одночасно поживним.

28 жовтня — 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День сприятливий для схуднення — можна починати голодувати і постувати, заздалегідь заручившись благословенням лікаря.

Тим, у чиї плани такі радикальні заходи, як піст і голодування, не входять, необхідно хоча б дотримуватися помірності в харчуванні: переїдати не рекомендується в жодному разі — зайві грами викличуть дискомфорт і осядуть в шлунку непотрібною вагою.

29-30 жовтня — 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

24-й місячний день, який розтягнеться майже на два дні, не підходить для схуднення.

31 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дадуть піст і лікувальне голодування — відмова від їжі надасть цілющу дію на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

Прогнози на жовтень 2021:

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