Місячне затемнення 18 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

18 вересня 2024 року на нас чекає Місячне затемнення, яке пов'язане з отриманням результату, завершенням, ухваленням рішень. Підбиваються підсумки попередніх 6 місяців, що дозволить нам перейти в новий простір з новими завданнями та метою.

Затемнення – це особливий астрологічний чинник, який може дуже змінити протягом життя. У такі періоди суспільство поринає в атмосферу нерозуміння та непередбачуваності, розмиваються межі реальності. У життя приходять кармічні партнери та ситуації, повторюються події, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Осінній коридор затемнень 18 вересня – 2 жовтня відбувається на тлі гармонійної кофігурації "Бісекстиль", до якої входять три найвищі планети – Уран, Нептун та Плутон! Всесвіт дає нам усім якийсь аванс, шанс змінити своє життя на краще. Формуються слушні обставини для того, щоб уникнути світової катастрофи. Ця конфігурація свідчить про великі потенційні здібності до позитивних змін, активна до 20 листопада 2024 року. І це час великих епохальних змін планетарного масштабу.

Нептун на вершині "Бісекстилю" задає тон прояву всієї конфігурації. Це планета духовності, всього того, що неможливо пояснити логічно. Досить динамічна конфігурація, що викликає потребу у колективній діяльності, формує колективну свідомість. Зміни, які відбуватимуться восени 2024 року, можуть зачіпати політичні режими, ідеології, соціальні структури.

Місячне затемнення відбудеться о 05:44 (gmt+3) у 26 градусі знака Риби – це знак, що завершує зодіак, що посилить трансформаційний потенціал затемнення. Тому щось може йти з нашого життя, змінюватись обставини та звичні умови. Можуть відкритися якісь таємниці та секрети, несподівано виявитися приховані аспекти життя інших людей. А якщо вам є що приховувати, то це також може стати надбанням громадськості.

Місячне затемнення завжди відбувається в повню, відповідає за завершення циклів та переосмислення. А Риби – знак глибокої інтуїції, творчості, містики, усамітнення та духовності. Відповідно, загострення екстрасенсорних здібностей та приплив натхнення відчувають багато людей. Варто звертати увагу на свої сни, випадкові збіги, раптові передчуття, оскільки світ довкола стає більш «говірким».

Вважається, що затемнення є фактором фатальності, що відкриваються деструктивні портали. Зовнішнє тло тисне у такі періоди, тому люди намагаються знайти вихід із глухого кута, нервуються, у зв'язку з чим ухвалюються неправильні рішення. Але головне в цей час зберігати спокій, а остаточні висновки робити вже після завершення коридору затемнень. Таким чином, за допомогою особистої енергії кожен може задати собі потужний позитивний вектор.

Місяць світить відбитим світлом Сонця, тому, коли Земля розташована між Сонцем і Місяцем, Місяць потрапляє в тінь Землі і припиняє світити — настає місячне затемнення або повня. У період місячного затемнення робота йде над власним розвитком, легше відмовитися від шкідливих звичок, залишити у минулому те, що тяжить. Приховані проблеми стають явними та потребують вирішення.

Напроти знака Риби перебуває знак Діви – це вісь служіння. Затемнення в одному із знаків завжди впливає також і на протилежний. Місячне затемнення 18 вересня принесе доленосні події:

представникам знака Риби III декади зодіакального місяця (від 10 – 11 до 21 – 22 числа березня);

представникам знака Діви III декади зодіакального місяця (від 10 – 11 до 21 – 22 числа вересня);

представники всіх знаків зодіаку, у кого натальні планети потрапляють у зону ІІІ декади (від 20⁰ до 30⁰) знаків Діва та Риби.

Якщо дата народження потрапляє в наведені нижче інтервали, то ваші натальні затемнення відносяться до серії Сароса 8S. Складна серія несе в собі потенціал розставання, закінчення, фізичного ушкодження. Жителям України необхідно бути особливо обережними, оскільки агресія з боку РФ не вщухає. Затемнення осені 2024 року, також належать цій серії Сароса:

11 березня — 4 вересня 1952

23 березня — 15 вересня 1970

2 квітня — 25 вересня 1988

13 квітня – 7 жовтня 2006

24 квітня – 17 жовтня 2024

Граничні дати можуть змінюватись у межах кількох днів. Коли повторюється натальна серія Сароса в транзитних затемненнях, життя людей, які мають цю серію, відбуваються доленосні події різного характеру. Зараз прийшла черга людей, які мають серію Сароса 8S, яка ще повториться 2042 року. Тобто події, що розпочалися в коридор затемнення 18 вересня – 2 жовтня, можуть мати довгострокові наслідки для таких людей.

Те, що відбувається в коридор затемнень, розвивається щонайменше найближчі 6 місяців після нього. Тому не варто квапити події, важливо подивитися на те, що відбувається під іншим кутом і поміркувати над тим, до яких вчинків та рішень вас підштовхують обставини.

Затемнення завжди відбуваються поблизу місячних вузлів, які показують вектор розвитку. Завершуючи черговий піврічний цикл, ми підбиваємо підсумки прожитого та готуємося відкрити нову життєву сторінку. У кожного свій гороскоп, але загальні тенденції у другій декаді вересня будуть саме про це. Це найкращий час для очищення, рятування від блоків, від старого та безперспективного, щоб відкрити для себе можливості.

Місячне затемнення 18 вересня вказує на зайвий вантаж, який нас надто заземлює і не дає можливості піднятися вище. Нові космічні енергії вносять свої корективи до наших планів. Тому в другій декаді вересня бажано завершити старі справи, розпрощатися з проєктами, що віджили своє століття, і відкритися майбутньому.

Символічно знак Риби – це океан, як аналогія зі знаком Риби найбільш яскраво ілюструє безмежність внутрішнього потенціалу, зібраного всім зодіаком. Наступним після Риб йде знак Овна, що свідчить про новий цикл, новий виток нового рівня розвитку.

Місячне затемнення в Рибах певною мірою відгороджує від зовнішнього життя, повністю занурює в емоційні процеси, допомагає зрозуміти глибокі, справжні причини. У глобальних масштабах у цей період людство будує надійну переправу в невідоме, що допомагає зробити наше існування більш осмисленим.

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