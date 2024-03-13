Місячне затемнення 25 березня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Місячне затемнення, яке відбудеться 25 березня, відкриває весняний сезон затемнень 2024-го і акцентує принцип знака Терези – це соціальні взаємини, партнерство, співпраця, а також будь-які офіційні спілки, зокрема шлюб. Весняні затемнення цього року змінять життя представників кардинального Хреста – Овнів, Раків, Терезів, Козорогів.

Місячне затемнення відбудеться 25 березня в 5-му градусі знаку Терези о 09:13 за київським часом на низхідному Місячному Вузлі, яке можна назвати "визволення", розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Східний або південний вузол — це те, що йде, це минуле, те, що не має продовження. Тому в це затемнення можна позбутися стримувальних обставин, того, що заважає і блокує подальший розвиток. Закриє весняний коридор затемнень сонячне затемнення 8 квітня у знаку Овна.

Затемнення – особливий астрологічний чинник, який може дуже змінити протягом життя людини. Часто астрологи називають затемнення фактором фатальності, але фатальними затемнення є далеко не для всіх. І не завжди фатальність – це погано з погляду астрології, це неминучість, тобто неминучий зліт та успіх чи неминуче падіння та криза.

Затемнення за віссю кардинальних знаків зодіаку Овен – Терези стануть каталізаторами переламних подій у житті багатьох людей і зовсім необов'язково вони будуть негативними. Все залежить від натальної карти та індивідуальної прогностики. Затемнення – це тимчасове згасання джерела світла.

Важливий рік чекає, якщо день народження потрапляє у цей коридор затемнень. Піднімаються кармічні теми у сфері взаємин, партнери частіше дратують одне одного, виявляють нетерпіння, з'являється схильність розігрувати драму через дрібниці. Уважно відстежуйте ситуації, що відбуваються з вами, зустрічі, пропозиції, думки – затемнення підкреслює значні моменти. Змініть своє життя зараз. Намагайтеся закрити борги, не реагуйте на зовнішні подразники, уникайте з'ясування стосунків у цей період, інакше сварки можуть затягтися на 9 і навіть 18 років, а завдані образи матимуть ефект бумеранга.

Місячне затемнення настає в повню поблизу Місячних Вузлів (до 18 орбіс). Повня – це опозиція Сонця та Місяця, а Земля розташована між світилами. У такі дні важливий баланс внутрішнього та зовнішнього. У Місячне затемнення на Місяці відбуваються дисбаланс, протистояння.

У Місячне затемнення Місяця немає і роль нічного світила виконує Сонце. Місячне затемнення можна охарактеризувати як затемнення Душі – немає Місяця та багато Сонця. Місяць – це внутрішнє, приховане, емоції, інтуїція. Сонце – це свідомість, ясність, воля, особистість, зовнішнє, демонстрація.

У місячне затемнення відчувається нестача емоцій, складності прояву інтуїції, спустошеність внутрішнього світу. Уражене самолюбство компенсується великою кількістю волі, демонстрацією явних якостей. Виявити емоції ми можемо демонстрацією Сонячних якостей, що не є природним. Найближчими днями до і після місячного затемнення 25 березня необхідно відмовитися від старого, зокрема від різного роду залежностей. Потрібно змінювати своє ставлення до будинку, до сім'ї, усувати блоки у стосунках із Родом.

Затемнення на Східному або Південному Вузлі — те, що людині зрозуміло, відомо, звично. Це вже пройдено та знайомо. У минулому було відчуття зхрозумілості, але це вигадана надійність. У місячне затемнення цього почуття немає, а минуле ясно і зрозуміло. На затемнення на Південному Вузлі, не потрібно копатися в минулому — воно затягує.

Слід пам'ятати про те, що затемнення впливають на зовнішні події значно більше, ніж життя окремої людини. Однак, якщо коридор затемнень зачіпає чутливі точки особистого гороскопа, то зміни, зумовлені впливом затемнень, будуть доленосними. Головне правильно зрозуміти, які підказки посилає Всесвіт, до чого підштовхує конкретну людину. Знання своєї натальної карти допомагає підготуватися до складних періодів, а також не прогаяти щасливі шанси.

Кожне затемнення займає своє місце у певному сімействі, які мають свої характеристики. Ці сімейства затемнень пов'язані з певними проміжками часу, які називають циклами Сароса, що мають початок, середину та завершення. Їх відкрили вавилоняни. Від давніх часів затемнення справляли на людину незабутнє враження, у деяких народів це асоціювалося з якимись містичними фатальними процесами.

Будь-який цикл Сароса триває приблизно 1200 – 1300 років. Починається у певний час на північному чи південному полюсі в останній момент сонячного затемнення, тобто. у молодик і позначається відповідною літерою N (північ) або S (південь). І таким чином ця серія Сароса має карту народження. Кожне сонячне затемнення і місячне затемнення, що супроводжує його, виражатиме характеристики серії Сароса, до якої належать ці затемнення.

Весняний коридор затемнень 25 березня – 8 квітня належить до серії Сароса 8 N, відмінні риси даної серії Сароса – винахідливість та іскри геніальності. У попередні роки затемнення цієї серії Сароса були від 11 до 25 лютого 1952 року, від 21 лютого до 7 березня 1970 року, від 3 до 18 березня 1988 року, від 14 до 29 березня 2006 року. Люди, народжені в ці інтервали часу, а також протягом 5–6 місяців до перерахованих вище періодів, мають натальні затемнення серії Сароса 8 N. А це означає, що події весни 2024 року мають величезне значення для вас і закладають фундамент на довгий період часу. щонайменше на 9–10 років, а то й на всі 18–19.

Звичайно, насамперед затемнення відчують сонячні та місячні представники Овна та знака Терези, а також усі, у кого планети у перших 10 градусах цих зодіакальних знаків. Безумовно, важче тим, хто народився від 22-23 вересня до 22 жовтня та від 20-21 березня до 31 березня. Кордони знаків зодіаку змінюються залежно від року, географічних координат, часу народження. У місячне затемнення слід приділити увагу травній та сечостатевій системам, жіночому здоров'ю. Місяць відповідає за ці органи та системи, загострюються хронічні захворювання. В організмі людини Меркурій характеризує кишечник та період коридору затемнень, від 1 квітня переходить у ретроградний рух. Тому можливі різні неприємності, велика ймовірність отруєнь неякісними продуктами харчування.

У коридор затемнення можна закласти правильний вектор розвитку до наступного сезону затемнень. Дуже важливі позитивні думки у затемнення, ефективні корекції, енергетичні практики, але бажання мають бути щирими та пристрасними. Таким чином, за допомогою особистої енергії ми самі собі можемо створити потужний позитивний потік, відкриваємо потрібні двері, тому дуже важливо зустріти затемнення в спокійному, одухотвореному стані.

У місячне затемнення варто позбавлятися всього, що заважає, адже це і є повня, після якої починається період спадного Місяця. А вже у сонячне затемнення варто закладати свою особисту програму самореалізації на найближчі шість місяців.

Місячне затемнення має стосунок до внутрішнього життя людини, тому зміни можуть торкнутися структури та відношення у сім'ї, взаємин із батьками. Можливо, хтось із рідних змінить статус і ця подія значно вплине на всю родину. Багато хто буде зайнятий і вирішенням свого внутрішнього конфлікту, коли потрібно буде вибирати між почуттями та розумом.

У місячне затемнення багато свідомості, тобто Сонця багато, а почуттів та емоцій, які характеризує Місяць, мало. Загалом це сприяє ухваленню правильних рішень у соціальній сфері, а у домашніх умовах емоційна стриманість і категоричність не дають можливості створити теплу сімейну атмосферу.

У місячне затемнення 25 березня необхідно закрити застарілі теми та не тягнути в майбутнє те, що більше не приносить задоволення. Це незвичайна повня – тут все спотворено. У місячне затемнення можна розбудити в собі якісь дрімучі проблеми, які можуть призвести до затяжних конфліктів. Тобто слід розуміти, що затемнення – це періоди спотворень. З одного боку, в повню у нас багато емоцій, багато почуттів. Але саме в місячне затемнення, яке завжди відбувається в повню, немає цих почуттів та емоцій, душевної теплоти.

У сезони затемнень кожен отримує те, що заслуговує. Тому необхідно стежити за тим, що відбувається у вашому житті, дослухатися до своєї інтуїції, а ключове значення матиме наше ставлення до того, що відбувається.

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