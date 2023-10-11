Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Осінній сезон затемнень завершується місячним затемненням 28 жовтня о 23:14 у Тельці на Висхідному Місячному вузлі. До цієї астрологічної події вже позначаються нові завдання щонайменше на найближчі 6 місяців. Сонце затьмарило Місяць, а це означає, що інтуїція практично на нулі – для вирішення питань необхідно застосовувати логіку.

Телець – найматеріальніший знак зодіаку. Затемнення в цьому знаку спричинятиме метушню, збиватиме з пантелику, орієнтуючи часом на купівлю непотрібного й неякісного товару. Намагайтеся заощаджувати ресурси, як фізичні, так і фінансові, спочатку зважувати всі за і проти, а вже потім робити якісь дії. Водночас добре працює приказка: "Скупий платить двічі", розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Період зростального Місяця цього разу дуже непростий, оскільки він є коридором затемнень. Але вже після місячного затемнення 28 жовтня поступово життя увійде до звичного русла. Щоб не було розчарувань цього дня, у другій половині жовтня варто зіставляти свої придбання з необхідністю, сенсом, кількістю та якістю.

Від 27 до 29 жовтня краще не займатися справами, які мають для вас дуже велике значення. Місячним затемненням у Тельці управляє Венера, яка переміщується знаком Діви, де має слабкий статус. У цьому ж знаку розташована негативна кармічна точка – Чорний Місяць, що сприяє патологічному накопиченню, посилює бажання запастися на майбутнє.

Дуже важливо в це місячне затемнення втримувати внутрішній баланс у складних ситуаціях, вистоювати взаємини та не прогинатися, відхиляючись від своєї суті. Не зраджуйте себе, свої устремління і свої принципи! Наступне затемнення в Тельці буде 30 жовтня 2031 року.

Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року завершує певний дворічний цикл, пов'язаний із серією Сароса 7 S, яка має важку енергетику. Нижче наведені роки цієї серії Сароса:

21 серпня 1933 року Сонячне затемнення в Леві

04 вересня 1933 року Місячне затемнення в Рибах

01 вересня 1951 року Сонячне затемнення в Діві

17 серпня 1951 року Місячне затемнення у Водолії

11 вересня 1969 року Сонячне затемнення в Діві

27 серпня 1951 року Місячне затемнення в Рибах

23 вересня 1987 року Сонячне затемнення в Діві

07 жовтня 1987 року Місячне затемнення в Овні

03 жовтня 2005 року Сонячне затемнення в Терезах

17 жовтня 2005 року Місячне затемнення в Овні

14 жовтня 2023 року Сонячне затемнення в Терезах

28 жовтня 2023 року Місячне затемнення в Тельці

25 жовтня 2041 року Сонячне затемнення у Скорпіоні

08 листопада 2041 року Місячне затемнення в Тельці

Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року – в інтересах майбутнього, оскільки воно буде на Висхідному Місячному вузлі. Найближчі дні до і після затемнення бажано присвятити переосмисленню, за можливості завершенню або виведенню на новий рівень масштабних справ і проєктів, розпочатих від кінця 2021 року.

Осінній сезон затемнень 2023 року несе в собі кардинальні зміни, які можуть розгорнути життя і світогляд на 180 градусів. У цей час варто виявляти максимальну уважність до подій, берегти взаємини та ресурси, вчитися бути чесними.

Місячне затемнення відбувається лише в повню. 28 жовтня о 23:14 за київським часом Місяць перебуватиме у знаку Тельця, а Сонце – у знаку Скорпіона. Це повня налаштовує нас на перетворення і трансформацію своїх зон комфорту, того, до чого ми звикли і що непомітним чином вбудувалося у наше життя. Телець орієнтує на затишок, стабільність, сталість, терпіння й витримку. Скорпіон готовий битися за свою територію, за те, що подобається, чого хочеться. Ці два знаки надають місячному затемненню (повні) безкомпромісності, рішучості та волі для досягнення своєї мети. Але також сприяють збільшенню стресів, підвищують ймовірність складних та екстремальних ситуацій.

Майбутнє затемнення в Тельці насамперед відчують ті, хто має особистісні планети (Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс) або куспіди будинків від 1° до 10° Тельця, Лева, Скорпіона, Водолія. Жінки й діти також більше схильні до впливу місячного затемнення. Якщо ви потрапили до переліку "щасливців", обов'язково дотримуйтеся техніки безпеки. Цих основних правил важливо дотримуватися й тим, хто не знає особливостей своєї натальної карти:

Уважно відстежуйте ситуації, зустрічі, пропозиції, думки, що відбуваються з вами. Затемнення підкреслює значні моменти.

Перенесіть початок нових проєктів та укладання великих угод. Ризик – благородна справа, але не в період затемнень!

Не ухвалюйте важливих рішень. Не поспішайте! Найімовірніше, внести зміни не вдасться! Дайте ідеям, які несподівано вас відвідали, час на обмірковування.

Розберіться в собі: емоціях, реакціях, думках і почуттях.

Позбудьтеся старого непотрібного, негативного. Влаштуйте генеральне прибирання.

Саме час відмовитися від шкідливих звичок. Припиніть заїдати чи запивати внутрішні конфлікти. Змініть своє життя зараз!

Намагайтеся закрити борги. Не реагуйте на зовнішні подразники, уникайте з'ясування стосунків у цей період. Сварки можуть затягтися на 9 або навіть 18 років, а завдані образи мати ефект бумеранга.

Слідкуйте за самопочуттям і здоров'ям. Профілактика хронічних захворювань є обов'язковою!

Серйозні маніпуляції із зовнішністю краще перенести. Виняток: екстрені випадки.

Незважаючи на емоційну складність, в цю повню є можливість відчувати внутрішню душевність. Допомагати витримувати загальний ритм життя й порядок, зокрема і в оселі, спілкування з внутрішньо зрілими людьми, мудрість поколінь, заняття нестандартною творчістю. У день затемнення і повні добре приділити час внутрішній роботі, видихнути всі турботи дня і в момент повні налаштуватися на позитивну енергетику.

Затемнення обумовлені сонячно-місячними циклами, але за природою свого прояву відрізняються одне від одного. Сонячне затемнення завжди впливає на нашу зовнішню діяльність. У цей час люди частіше роблять імпульсивні, необдумані вчинки, намагаються встигнути все й одразу, створюють атмосферу суєти й хаосу. Особливо сильно Сонце впливає на чоловіків: вони стають запальнішими, нетерпимішими, а їхній характер перетворюється на бомбу уповільненої дії.

Місячне затемнення впливає на наш внутрішній стан. Багато хто почувається знесилено, згадує минулі помилки, впадає в апатичні й депресивні стани. В ці дні складно формулювати думки, в голові з'являється туман, хочеться втекти від усіх і побути на самоті.

Особливо сильно Місяць впливає на жінок і дітей: з'являються плаксивість, недовірливість, тривожність.

Сезони затемнень сприяють швидким і глибоким змінам у всіх сферах життя й діяльності людини. Вони є каталізаторами світових процесів, трансформують системи міжнародних взаємин. Це час кризових подій, але ж криза допомагає зростати, очищатися від старого й безперспективного з подальшим формуванням нової реальності. Це про черговий етап еволюції. І якщо хтось не готовий до змін і зростання, існують великі ризики ускладнити своє життя. Тому практично і прагматично підходимо до таких складних періодів, отримуємо досвід і добре засвоюємо життєві уроки. Усвідомленість, психологічна зрілість, любов до себе – це про Особистість!

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