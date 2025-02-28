Місячне затемнення в Діві 14 березня 2025 року: що на нас чекає в цей час

14 березня місячне затемнення в знаку Діви, яке також є повнею, забарвить небеса сріблястим світлом, створюючи атмосферу магічного таїнства. Це час, коли ми можемо відпустити все зайве, очищуючи своє життя від непотрібних турбот та тривог.

У березні 2025 року небо розкриє нам портал змін – містичний коридор затемнень, який розпочнеться з місячного затемнення в Діві 14 березня о 08:58 (gmt+2) і закінчиться сонячним затемненням в Овні 29 березня о 12:47 (gmt+2), розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Коридор затемнень стане часом глибоких змін та можливостей для особистого зростання. У цей час ми можемо випробувати як емоційні, і духовні трансформації. Важливо бути уважними до своїх почуттів та дотримуватися інтуїції, щоб максимально скористатися цією чарівною енергією.

Діва – знак земної стихії, маємо мутабельні якості, керований Меркурієм, покровителькою розуму, знань та аналітики. Однак, на відміну від свого повітряного прояву в Близнятах, Діва символізує практичний розумовий процес, зосереджений на деталях, корисності, реальній ефективності.

У Місячне затемнення в Діві розум зустрічається з інтуїцією, лад із хаосом, а деталі з цілісною картиною. Воно завершує важливий цикл, оголюючи недосконалості, які потребують виправлення. Це затемнення очищення, наведення ладу, позбавлення непотрібного – як на зовнішньому рівні, так і на глибинному, внутрішньому.

Місяць символізує почуття, інтуїцію, глибинні емоції, то в Діві вона набуває відтінку уважності, обережності, раціонального підходу. У такі моменти хочеться навести лад – як у домі, так і в думках, у тілі, у взаєминах, у роботі. Але під час затемнення контроль може ослабнути, і багато хто зіткнеться з несподіваними усвідомленнями.

Місячне затемнення – це момент завершення, кульмінації та осяяння. Воно завжди приносить важливі зміни, висвічує глибинні процеси, змушуючи нас усвідомлювати те, що було приховано. Цього разу затемнення відбувається у знаку Діви, яка відповідає за порядок, логіку, деталі, здоров'я, працю та повсякденні турботи. Це затемнення розуму та аналізу, очищення та звільнення від непотрібного.

Це затемнення стане точкою відліку важливих змін у різних сферах життя кожного знака. Головне – бути уважними до знаків долі та готовими до трансформацій заради стійкого майбутнього!

ОВЕН

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у VI символічному будинку Овна, висвічуючи теми роботи, здоров'я та повсякденних обов'язків. Можливі зміни у режимі дня, зміна робочого оточення чи необхідність переглянути ставлення до свого самопочуття. Це час для того, щоб навести лад у житті та позбутися непотрібного.

ТЕЛЕЦЬ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у V символічному будинку Тельця та торкнеться сфери творчості, любові та самовираження. Можливі важливі події, пов'язані з романтичними стосунками чи дітьми. Це час, коли доля може підвести до нових рішень в особистому житті або надихнути на зміни в захопленнях.

БЛИЗНЯТА

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у IV символічному будинку знака Близнята, акцентуючи увагу на сімейних справах, будинку та емоційних причинах подій, що відбуваються. Це може бути періодом важливих змін у житловому питанні, стосунків з батьками чи усвідомлення своїх справжніх потреб у безпеці та комфорті.

РАК

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у III символічному будинку знака Рак та призведе до значних змін у наявному оточенні, спілкуванні, навчанні та пересуваннях. Це час, коли важливі розмови чи документи можуть відігравати ключову роль. Можливі несподівані новини, що впливають на плани, якесь рішення щодо запитуваних документів.

ЛЕВ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у II символічному будинку Лева, торкаючись фінансової сфери, самооцінки та особистих ресурсів. У цей час можуть прийти усвідомлення, пов'язані з грошима, цінностями та матеріальною стабільністю. Важливо переглянути свої пріоритети у накопиченні та витратах. Результатом цього затемнення може стати поява нових можливостей у сфері життя.

ДІВА

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у I символічному будинку знака Діва і стане потужним каталізатором до перетворень у вашому житті. Це період переосмислення себе, своєї ролі у світі та зовнішнього образу. Можливе відчуття внутрішнього переродження, коли стає зрозумілим, у якому напрямку рухатися далі. Зміняться ваші потреби та пріоритети, важливі події відбудуться у чуттєво-емоційній сфері.

ТЕРЕЗИ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться в XII символічному будинку знаку Терези і може принести усвідомлення, пов'язані з психічними процесами, минулими ситуаціями та духовним зростанням. Це час завершення, коли щось вирушає, звільняючи місце для нового. Інтуїція та знаки долі допоможуть зрозуміти, куди рухатися далі.

СКОРПІОН

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у XI символічному будинку Скорпіона, висвічуючи теми дружби, колективних проєктів та майбутніх цілей. Можливі зміни у колі спілкування, завершення чи початок важливого колективного проєкту. Це період, коли мрії можуть набути чітких контурів, а друзі виявлять своє справжнє обличчя.

СТРІЛЕЦЬ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у X символічному будинку Стрільця, торкаючись сфери кар'єри, репутації та життєвої мети. У цей час можливі значні зміни у професійній сфері, визнання заслуг чи зміна орієнтирів у роботі та соціальному статусі. Це затемнення підштовхне до нових пошуків свого місця під Сонцем.

КОЗОРІГ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться в IX символічному будинку Козорога і призведе до важливих змін, пов'язаних зі світоглядом та переконаннями, навчанням чи далекими поїздками. Можливе завершення одного етапу у розвитку та усвідомлення нового напряму. Це час розширення кордонів та пошуку глибинного сенсу. Можливо, настав час підвищити свій рівень кваліфікації, отримати нові знання або змінити країну проживання.

ВОДОЛІЙ

Місячне затемнення 14 березня, яке відбудеться у VIII символічному будинку Водолія, певною мірою, змушує розпочати життя з нового аркуша. Стають важливими теми перетворень за всіма життєвими сферами, фінансовими вкладеннями та глибокими психологічними процесами. Можливі зміни у сфері спільних ресурсів, спадщини чи усвідомлення внутрішніх страхів та обмежень.

РИБИ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у VII символічному будинку знака Риби та вплине на сферу стосунків, співробітництва та офіційних союзів. Можливі важливі зміни в особистому чи діловому житті, завершення старих зв'язків або початок нового етапу партнерства. Також на перший план можуть вийти питання, які вимагають допомоги юриста чи адвоката.

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