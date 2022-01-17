Місячні вузли в Тельці-Скорпіоні 18 січня 2022 - 17 липня 2023: що на нас чекає в цей час

Місячні вузли в Тельці-Скорпіоні 18 січня 2022 - 17 липня 2023: що на нас чекає в цей час

Від 18 січня 2022 до 17 липня 2023 – місячні вузли переміщуються за знаками Телець – Скорпіон, які характеризують ресурси, тобто це матеріальна вісь, або вісь обміну енергією. Телець та Скорпіон мають фіксовані якості, жіночі, пасивні.

Знак Телець належить до стихії Землі, пов'язаний із внутрішніми процесами, за допомогою яких людина пізнає себе, навколишній світ і знаходить нові ідеї та рішення для творчої зміни реальності, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Основний принцип знака Тельця - ґрунт під ногами, опора, поняття матерії, власності, відчуття форми та краси. Цей знак зодіаку характеризує здатність зібрати, нагромадити матеріальну фізичну форму, надати міцності, надійності, стійкості.

Знак Скорпіон належить до стихії Води, що описує становлення, зміцнення та досягнення максимального розвитку всіх тих починань, які активізувалися в Тельці. Основний принцип знака Скорпіона - проникнення в глибину, в суть, а також знищення віджилого та безперспективного. Скорпіон переводить енергії з одного стану до іншого: те, що накопичено і зібрано, має трансформуватися, оскільки це природний еволюційний процес.

Місячні вузли - це фіктивні точки, вони не є реальними небесними тілами. І водночас, можна зустріти згадки про них, як про Голову та Хвіст Дракона - у середньовічних арабських та європейських джерелах. Або під іменами Раху та Кету - в індійських астрологічних працях, написаних на санскриті, давність яких навіть важко собі уявити. Цим уявним точкам у просторі у всіх астрологічних традиціях надається величезне значення. Місячні Вузли - це точки перетину орбіти Місяця з екліптикою (шлях Сонця за знаками зодіаку). Це своєрідні вузли, які з'єднують докупи два основні космічні начала - Сонячне і Місячне. Шлях Сонця (екліптика) перетинається з орбітою Місяця, що робить особливо важливими вивчення у астрології саме Місячних Вузлів. Точки, у яких орбіта небесного тіла перетинає екліптику, називаються вузлами цього тіла.

Місячні вузли завжди розташовані один навпроти одного, кожен із яких в тому самому градусі, але в протилежних знаках Зодіаку. Цикл звернення місячних вузлів у середньому становить 18 років, їхній вплив та прояви можна віднести до соціальних та суспільних процесів.

Північний вузол у Тельці закликає зробити у житті фундаментальні зміни. У найближчі 1,5 року соціальні та особисті ресурси (або зовнішні та внутрішні) стають найбільш актуальними темами. Зовнішні ресурси - це матеріальні цінності, освіта, соціальні статуси та партнерські взаємини, які допомагають знайти своє місце у суспільстві. Внутрішні ресурси - це психічний особистісний потенціал, імунітет, характер та навички людини, які допомагають забезпечити свої потреби, знайти фінансовий фундамент.

Ресурси тісно пов'язані і за втрати соціальних ресурсів, поступово відбувається втрата індивідуальних ресурсів. Надійні зовнішні ресурси забезпечують збереження внутрішніх ресурсів, але у разі, якщо ці внутрішні ресурси усвідомлені, розвинені й застосовують у повсякденні.

Набуття зовнішніх ресурсів без опори на внутрішні, майже завжди призводить до втрати тих та інших. Якщо людина талановита, розумна, має зовнішню і душевну красу, то її для особистісного розвитку, у будь-якому разі, необхідний мінімум початкових зовнішніх ресурсів, тобто. соціальна опора.

У знаку Тельця перебуває Уран - планета оновлень та несподіванок, поєднання з Північним Вузлом влітку 2022 року принесе щось нове та незвичайне у життя кожної людини та фінансові перетворення у глобальних масштабах. З'єднання Північного Вузла та Урана в Тельці - це криголам для вільного руху вперед. Вплив цього аспекту змушує переглянути майбутні перспективи та зробити оновлення у своєму житті. Обставини складаються таким чином, що виникає потреба переглянути свої звички у поводженні з грошима та вибудувати з ними нові відносини.

Планетарні впливи 2022 року (гармонійний аспект Юпітера з Ураном та Північним Вузлом) допомагають розширити свої ресурси, зміцнити свій матеріальний фундамент, але для цього необхідно зважитися на кардинальні зміни. У найближчі 1,5 року відбуватимуться зміни у фінансовій системі всіх країн, яким передуватиме криза у світовій економіці та політиці. Цей процес поступовий, тому кожна людина може подумати про свою матеріальну безпеку та вжити відповідних заходів.

Темпи, якими технології оцифрування фінансових продуктів входять до нашого життя, не залишають нам вибору. Електронні платежі все щільніше входять у життя, а таке явище як криптовалюта, тобто засіб платежу в інтернеті, що не залежить від держави, стане прийнятним для більшості людей найближчими роками. Фінансова грамотність потрібна всім, це допоможе правильно перерозподілити свої матеріальні ресурси.

У квітні 2022 року формується складна конфігурація Місячних Вузлів із Сатурном (тау-квадрат), напруженість, обумовлена цією взаємодією, принесе значні труднощі у пристосуванні до соціальних умов та перешкоди в адаптації до суспільних порядків. Звісно, це спричинить у себе складнощі у матеріальних справах, можливий системний збій у роботі фінансових установ, міжнародні економічні конфлікти.

Прагнення і бажання реалізувати свої цілі та задовольнити свої потреби наштовхуються на панівні соціальні сили у квітні 2022-го. Водночас з'єднання Юпітера та Нептуна в Рибах у цьому ж місяці трохи пом'якшує цю напруженість, але тільки сміливі та усвідомлені особи зможуть швидко та швидко почати неординарні дії, щоб "схопити Птаха талану за хвіст". Через зайвий консерватизм багато людей можуть виявитися не в змозі вчасно і до місця скористатися шансами, що їм надаються. Тобто в період напруженості Сатурна з місячними вузлами втрачається можливість використовувати щасливий збіг обставин.

Північний вузол у Тельці допомагає створити свою індивідуальність та зміцнити свій усвідомлений розвиток, але для цього потрібні конкретні дії. Насамперед, потрібно зважитися вийти із зони комфорту та визначити свої точки зростання. У найближчі 1,5 року багато людей виявлять у собі приховані таланти та здібності, які необхідно буде зберегти та примножити. Якщо подивитися на речі ширше та спробувати знайти якісь нові успішні напрями, то життєвої енергії додасться, а зусилля будуть винагороджені. Тому будьте відкриті для нових можливостей та нової інформації, проявляйте цікавість, будьте готові до рішучих дій, але майте запасний варіант на випадок форсмажорних обставин.

Південний вузол - це пройдений шлях минулий досвід, що складає основу фундаменту для просування вперед, але ж він може і гальмувати або тягнути назад, якщо прив'язуватися до того, що знайоме і зручне, але вже не розвивається. Переміщуючись Скорпіоном, Південний вузол розкриє старі проблеми, які вже давно відомі, особливо у сфері спільних ресурсів, загальних грошей. Тільки розібравшись з ними і відмовившись від того, що більше не має значення, можна вирішити свої фінансові проблеми.

У вересні - жовтні 2022 року буде дуже напружена зовнішня атмосфера, особливо у фінансовій системі та міжнародних економічних взаєминах. Найгіршого не станеться, оскільки точна квадратура Уран - Сатурн, так і не сформується. Хоча ситуація в цей час буде дуже складною у всьому світі, особливо на валютному ринку. Головне в цей час зберігати спокій і не піддаватися масовому психозу через загрозу втратити гроші. Краще в цей час не витрачати гроші і не вкладати їх, навіть якщо проєкти дуже привабливі.

2022 та 2023 року затемнення будуть проходити віссю Телець - Скорпіон, тобто Сонячні і місячні затемнення завжди відбуваються поблизу місячних вузлів. Коридори затемнень - це кризові періоди. У найближчі два роки ключові події, пов'язані з майном, грошима, здоров'ям, часом, неприємні, відбуватимуться 2022 року:

30 квітня - сонячне затемнення у Тельці - 16 травня - місячне затемнення у Скорпіоні

25 жовтня - сонячне затемнення в Скорпіоні - 8 листопада - місячне затемнення в Тельці

2023 року сезони затемнень та періоди кризових ситуацій у сфері ресурсів та відносин, основою яких є грошовий інтерес, у такі інтервали:

20 квітня - сонячне затемнення на межі знаків Овен-Телець - 5 травня - місячне затемнення в Скорпіоні

14 жовтня - сонячне затемнення у Терезах - 28 жовтня - місячне затемнення у Тельці

Від 16 травня 2023 року до 26 травня 2024 року Юпітер входить у знак Тельця - це ефективний період для фінансової сфери. У перспективі транзит місячних вузлів на виході з осі Телець - Скорпіон принесе якісні, корисні перетворення. Найбільш яскраві та позитивні місяці - від 16 травня до 18 липня 2023 року.

Читайте також: