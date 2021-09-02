Місячний календар харчування: як харчуватися в вересні 2021 року

Місячний календар харчування: як харчуватися в вересні 2021 року

Як скласти свій раціон на кожен день відповідно до місячного календаря.

Їжа не тільки підтримує наші сили, а й дозволяє поліпшити стан здоров'я і принести користь організму.

Харчування — зрозуміло, тільки в тому разі, якщо воно правильне — робить людину здоровою, стрункою і красивою. Допомогти в плануванні харчового раціону можуть не тільки дієтологи, а й зірки — вони точно знають, що і коли потрібно їсти, щоб отримати потрібний результат. Як повинні розподілитися наші пріоритети в харчуванні нинішнього вересня?

1-2 вересня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День сприятливий для схуднення. Найкращий результат дадуть піст і лікувальне голодування — відмова від їжі спричинить цілющу дію на організм. Зрозуміло, робити це можна тільки після дозволу лікаря.

Не рекомендується вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини (цільнозерновий хліб, висівки, сочевицю і бобові) — вони можуть стати причиною подразнення шлунка і кишечника, які цього дня стануть особливо уразливими.

3 вересня — 26-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

Сприятливий день для схуднення — можна сідати на дієту, голодувати і постувати.

Цього дня організм легше віддає, ніж бере, тому рекомендується влаштовувати розвантажувальні дні для видалення з організму шлаків і токсинів. Тим, хто не збирається дотримуватися радикальних систем харчування, необхідно харчуватися помірно, замінивши м'ясо рибою і рослинною їжею. Рекомендується включити в свій раціон жирну рибу холодних морів з підвищеним вмістом вітамінів і поліненасичених жирних кислот.

4 вересня — 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День не підходить для схуднення.

З раціону необхідно виключити картоплю і цитрусові, особливо апельсини і лимони. Бажано також не зловживати м'ясом та м'ясними виробами — передусім ковбасою — і скоротити кількість жирної, важкої і смаженої їжі.

Необхідно категорично виключити спиртне — цього дня навіть келих червоного сухого вина, який зазвичай приносить користь, може завдати непоправної шкоди організму.

5 вересня — 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Лева

День не підходить для схуднення.

Не рекомендується перевантажувати шлунок — необхідно дотримуватися помірності в харчуванні.

Цього дня під забороною перебувають м'ясо і злаки в будь-якому вигляді, їх потрібно замінити овочами, фруктами, горіхами і зеленню — селерою, пастернаком, базиліком, петрушкою, всіма видами салату. Необхідно також включити в раціон свіжовичавлені соки — не тільки фруктові, але і овочеві, а також трав'яні відвари та чаї.

6 вересня — 29-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

День сприятливий для схуднення, тільки не варто робити це різкими методами. Так, можна постувати і влаштовувати розвантажувальні дні, а ось голодувати небажано — організм може негативно відреагувати на такий струс, і це призведе до проблем із самопочуттям.

Користь для здоров'я принесуть супи та каші зі злаків, а також молочні і кисломолочні продукти, які можна вживати в необмежених — зрозуміло, в межах розумного — кількостях. Головне, стежити за свіжістю та якістю вживаних продуктів.

7 вересня — 1-2 місячний день, молодик у знаку Діви

Для схуднення день несприятливий.

Велика ймовірність харчової алергії, тому необхідно відмовитися від будь-якої шкідливої їжі, передусім м'яса — жирного, смаженого і копченого. Замінити його рекомендується кашами — без молока і цукру, овочевими рагу, салатами зі свіжих овочів. Рідину — не тільки воду і соки, а й супи — потрібно виключити з раціону або хоча б різко обмежити її кількість: вона буде погано виводитися з організму і може "осісти" в ньому у вигляді набряків.

Необхідно також відмовитися від шкідливих звичок — хоча б на цей день.

8 вересня — 3-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

Їсти можна все без винятку, але — за дотримання однієї умови: порції бажано урізати рівно наполовину. М'ясо краще виключити з раціону, користі воно не принесе. Необхідно також включити в раціон так звані "гарячі" спеції — перець чилі, хрін, гірчицю, імбир, гвоздику і корицю, вони прискорять травний процес, що не дозволить з'їденому відкластися жиром на боках.

9 вересня — 4-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів

День не підходить для схуднення.

Небажано як обмежувати себе в їжі, так і переїдати: їжа повинна бути легкою, але водночас корисною, живильною і різноманітною. Від м'яса і калорійних продуктів рекомендується відмовитися. Бажано включити в раціон як термічно оброблені — тушковані і запечені, так і сирі — у вигляді салатів — овочі, а разом із ними — інші звичні для вас продукти.

Фіточаї дозволять очистити організм від шлаків і токсинів.

10 вересня — 5-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

Нейтральний день для схуднення.

Необхідно виключити з раціону ферментовані продукти — солоні (бочкові) огірки і помідори, квашену капусту, квас, сиров'ялені ковбаси і сири, вони негативно вплинуть на стан здоров'я. Їх можна замінити більш корисними для здоров'я молочними і кисломолочними продуктами, овочами і ягодами.

У вживанні алкоголю необхідно дотримуватися помірності — це може стати причиною нездужання.

11 вересня — 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

Нейтральний день для схуднення — голодувати і постувати сьогодні не варто.

Харчування може бути різноманітним — це рідкісний день, дозволяється включати в нього не тільки корисні, але й шкідливі продукти. Якщо є привід, можна влаштувати навіть невелике гуляння, головне, дотримуватися в харчуванні принципу помірності.

А ось кількість вживаної рідини — молока, чаю і навіть води, а також молочних продуктів — необхідно обмежити.

12 вересня — 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення. Хороший результат дасть піст або лікувальне голодування, яке можна проводити тільки після консультації з лікарем.

Під забороною знаходиться куряче м'ясо і яйця. Рекомендується включити в раціон сезонні фрукти і ягоди. Страви сьогоднішнього дня повинні бути одночасно смачними і ситними.

Вживання фіточаїв сприятиме очищенню організму і виведенню з нього шлаків і токсинів.

13 вересня — 8-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День сприятливий для схуднення.

Лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем, не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи. Тим, хто не має наміру відмовлятися від їжі, рекомендується стежити за свіжістю та якістю вживаних в їжу продуктів — великий ризик харчового отруєння, наслідки якого будуть позначатися ще довгий час.

Найкраще меню цього дня — вегетаріанські страви, що складаються з великої кількості інгредієнтів — наприклад, овочеве рагу або пісний борщ.

14 вересня — 9-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

День не підходить для схуднення.

Піст і розвантажувальні дні — з благословення лікуючого лікаря — допоможуть очистити організму від шлаків і токсинів.

Уникнути харчового отруєння дозволить ретельний контроль над якістю і свіжістю вживаються в їжу продуктів.

Від м'яса, грибів, жирної і важкої для шлунка їжі краще відмовитися. Рекомендується вживати в їжу прості страви з овочів і фруктів.

15 вересня — 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День не підходить для схуднення.

Категорично не рекомендується голодувати, постувати і влаштовувати розвантажувальні дні — користі вони не принесуть, а от шкода може виявитися досить відчутною. Стрес, який отримає організм, може стати причиною серйозної недуги. Можна — і треба — пити свіжі овочеві і фруктові соки, фіточаї і відвари цілющих — заспокійливих — трав.

16 вересня — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козорога

День сприятливий для схуднення.

Найкращий результат дасть лікувальне голодування, наважуватися на яке потрібно тільки після дозволу лікаря.

Рекомендується відмовитися від м'ясної, жирної і важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини — висівками, зеленню, овочами, фруктами, ягодами і горіхами.

Необхідно також пити якомога більше чистої води, відварів із лікувальних трав і фіточаїв.

17 вересня — 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

Нейтральний день для схуднення.

Необхідно відмовитися від м'ясної їжі в будь-якому її вигляді — смаженої, копченої та навіть вареної. Їжа повинна бути легкою і, бажано, пісною — краще віддати перевагу овочам і фруктам, єдиний виняток — яблука, вони можуть негативно вплинути на стан здоров'я кишечника. Натомість рекомендується включити в раціон насіння і горіхи.

Цілющої сили набуває вода, тому пити потрібно якомога більше. Безсумнівну користь принесуть соки — особливо виноградний, відвари цілющих трав і фіточаї.

18 вересня — 13-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

Рекомендується очищати організм від шлаків і токсинів, проводячи розвантажувальні дні за допомогою чистої води, трав'яних чаїв, вітамінних відварів (насамперед шипшинового і обліпихового) і детокс-меню.

Категорично не рекомендується голодування — шлунку необхідне навантаження, інакше він почне "їсти" себе зсередини. Велику користь принесуть морепродукти — вони дозволять поповнити кількість йоду в організмі.

У раціон також необхідно включати зелень, овочі, фрукти і соки.

19 вересня — 14-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День не підходить для схуднення.

Можна вживати найрізноманітніші продукти і навіть влаштовувати застілля, головне, дотримуватися почуття міри — переїдання не найкращим чином позначиться на стані здоров'я. Тим, хто за ним стежить, потрібно зробити пріоритетом у харчуванні овочі, фрукти і свіжовичавлені — без додавання цукру — соки.

Особливу увагу необхідно приділити горіхам — особливо мигдалю.

20 вересня — 15-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

День підходить для схуднення і початку дієти — головне, обов'язково порадитися з лікарем.

Рідкісний час, коли можна їсти багато з того, що зазвичай виключається, включаючи гостре й солоне, за винятком м'яса та грибів — вони ляжуть на шлунок надмірною вагою.

Великий ризик отруєнь, тому необхідно стежити за якістю і свіжістю продуктів.

21 вересня — 16-й місячний день, повний місяць в знаку Овна

Нейтральний день для схуднення.

За необхідності можна влаштовувати розвантажувальні дні або складати детокс-меню — вони допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Небажано вживати в їжу продукти тваринного походження, виняток становить річкова і морська риба. Не можна переїдати, але й відмовлятися від їжі небажано — шлунок потребує навантаженні.

22 вересня — 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна

Хороший день для схуднення.

У харчуванні необхідно дотримуватися помірності, переїдання негативно позначиться на стані організму. Необхідно відмовитися від важкої, жирної, смаженої і перенасиченої спеціями їжі. М'ясо краще замінити рослинним білком — наприклад, квасолею — а також у великій кількості включити в раціон овочі, зелень і фрукти, благо, на них зараз сезон. Бажано пити більше води і свіжих соків.

23 вересня — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Овна

День сприятливий для закладання програм для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися від хвороб, але і очистить організм. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, то варто хоча б замінити її зеленню, овочами і горіхами.

Чай і каву краще замінити трав'яними настоянками, відварами і фіточаями. Особливо корисними виявляться напої з легким проносним ефектом — вони теж будуть працювати на очищення організму.

24 вересня — 19-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

День несприятливий для схуднення.

Необхідно виключити з раціону продукти, які можуть дратувати стінки кишечника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки та фастфуд.

Через серйозну ймовірність харчового отруєння потрібно виключати з раціону алкогольні напої та молоко. Користь організму взагалі і кишечнику зокрема принесуть кисломолочні продукти — сир, кефір або йогурт.

Бажано включити в раціон трав'яні чаї — вони виведуть з організму шлаки і токсини.

25 вересня — 20-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

День сприятливий для схуднення.

Можна голодувати, постувати, сідати на дієту і влаштовувати розвантажувальні — наприклад, яблучні або кефірні — дні. Шоправда, найбільш радикальні методи обмеження в харчуванні необхідно узгодити з призначеним лікарем, інакше замість користі вони можуть завдати здоров'ю шкоду.

Не можна переїдати: на перетравлення їжі знадобиться багато енергії, а її цього дня і так буде небагато. Особливо не рекомендуються тваринні продукти — вони можуть негативним чином позначитися на стані організму. Оптимальними страви цього дня стануть овочеві супи-пюре, салат з авокадо і цитрусові — перш за все грейпфрут.

26 вересня — 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День не підходить для схуднення.

Особливо уважно в цей час потрібно поставитися до стану печінки і кровотворної системи, тому — через серйозний ризик інтоксикації цих органів і всього організму загалом — необхідно відмовитися від спиртних напоїв, включаючи навіть слабоалкогольні коктейлі та пиво. Під забороною також жирна, смажена і важка їжа.

Користь організму принесуть фіточаї, трав'яні настоянки, а також сезонні овочі, фрукти і ягоди.

27 вересня — 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День нейтральний для схуднення.

Відмовлятися від їжі небажано — без навантаження шлунок може почати "їсти" себе зсередини, але й переїдати категорично не рекомендується — раціон повинен бути легким і одночасно поживним.

Також необхідно відмовитися від шкідливих продуктів — жирного, смаженого і копченого. М'ясо в цей час краще замінити овочами та фруктами, які можна вживати в їжу без обмежень. Варто також звернути увагу на свіжовичавлені соки — до того ж як фруктові, так овочеві, і фіточаї.

28 вересня — 23-й місячний день, спадний Місяць у знаку Близнят

День сприятливий для схуднення: можна постити і навіть голодувати.

Тим, хто не має наміру робити ні того, ні того, необхідно хоча б урізати звичні порції. М'ясо і рибу краще замінити овочами, фруктами і кисломолочними продуктами, а від спиртного — як, втім, і куріння — краще і зовсім відмовитися. До речі, нинішній день вдалий для того, щоб покінчити з шкідливими звичками раз і назавжди.

29 вересня — 24-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День несприятливий для схуднення.

Можна включати в раціон навіть ті продукти, які дієтологи зазвичай не рекомендують до вживання, єдине правило, якого варто дотримуватись, — не зловживати кількістю: чим менше будуть порції, тим краще для здоров'я.

Рідина в цей час буде мати властивість застоюватися в організмі, тому краще — зрозуміло, на час — скоротити її кількість.

30 вересня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

День сприятливий для схуднення.

Можна постувати, голодувати і сідати на дієту — все це принесе безсумнівну користь організму. Якщо серйозні обмеження в плани не входять, необхідно хоча б відмовитися від вживання грубої їжі, яка може травмувати шлунок і кишечник.

Пріоритетними є овочі, фрукти, а також смузі і свіжовичавлені соки.

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