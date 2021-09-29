Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Складаючи план процедур із догляду за собою, непогано було б порадитися не тільки з косметологами, але і з Місяцем.
Супутник Землі добре знає, що варто робити в кожен день місяця, а що — небажано, і повідомляє про це нам. На всі запитання відповість місячний календар на жовтень 2021-го.
1-2 жовтня — 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева
Дні сприятливі для видалення небажаного волосся — на ногах, обличчі, під пахвами і в зоні бікіні. Також можна — і треба — проводити очисні процедури на всіх рівнях: відвідувати лазню і сауну, постувати, починати курс детоксу і лікувального голодування. Хороший результат дає масаж — як лікувальний, так і загальнозміцнювальний.
3-5 жовтня — 27, 28, 29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви
Час сприятливий для догляду за шкірою обличчя — можна робити омолоджувальні, живильні і зволожувальні маски, а також епіляцію: видалене цього дня волосся відросте не одразу.
6-7 жовтня — 29, 30, 1, 2 місячні дні, молодик, що росте, Місяць у знаку Терезів
Вітаються процедури з очищення шкіри обличчя і тіла. Хороший результат дадуть пластичні операції на шиї і обличчі, а також відновлення пошкоджених брів і вій.
8-9 жовтня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона
Дні сприятливі для омолоджувальних процедур — від апаратних до косметичних, вони нададуть цілющий вплив на шкіру обличчя і тіла.
10-11 жовтня — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця
Час сприятливий для пластичних операцій і "уколів краси".
Маски з використанням натуральної жирової основи — наприклад, оливкової або кокосової олії — сприятливим чином відіб'ються на стані шкіри. Небажано робити чистку ообличчя, манікюр і педикюр. Показаний розслаблювальний і загальнозміцнюівальний масаж.
12-13 жовтня — 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога
Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна вживати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтинг.
Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.
14-15 жовтня — 9-10 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія
Гарний час для омолоджувальних процедур, які можна здійснювати як в салоні краси, так і вдома, застосовуючи так звані підручні продукти і матеріали.
16-18 жовтня — 11, 12, 13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб
Будь-які косметичні процедури цими днями замість очікуваної користі принесуть шкоду — через підвищену схильність шкіри до подразнення можливі алергічні реакції і запалення. Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.
19-20 жовтня — 14-15 місячні дні, зростальний Місяць, повний місяць в знаку Овна
Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.
Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом і врослих нігтів.
21-22 жовтня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця
Доглядаючи за шкірою обличчя, шиї і декольте, можна робити очищувальні і омолоджувальні маски.
Можна робити депіляцію, манікюр і педикюр
23-25 жовтня — 18, 19, 20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят
Можна — за допомогою спеціальної гімнастики — займатися зміцненням м'язів обличчя і тіла. Будь-які хірургічні — передусім пластичні — операції потрібно проводити з великою обережністю, тільки за надзвичайної необхідності.
26-27 жовтня — 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака
Не можна робити чистку особи і операції зі зміни форми грудей — їхні наслідки можуть бути непередбачуваними.
28-39 жовтня — 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева
Можна робити ліфтинг і пілінг. Необхідно дотримуватися обережності у разі використання нової парфумерії та косметики — може бути алергічна реакція. У догляді за шкірою краще використовувати натуральні продукти і природні косметичні засоби — наприклад, мед і молоко.
Небажано видаляти родимки і бородавки, а також вибілювати шкіру.
31 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви
Слушна нагода для різноманітних косметичних процедур: можна робити глибокий пілінг — зокрема і апаратний — і епіляцію, видаляти ластовиння, пігментні плями і бородавки, а також підтяжку обличчя.
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