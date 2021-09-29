Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Місячний календар краси на жовтень-2021: коли які процедури робити

Складаючи план процедур із догляду за собою, непогано було б порадитися не тільки з косметологами, але і з Місяцем.

Супутник Землі добре знає, що варто робити в кожен день місяця, а що — небажано, і повідомляє про це нам. На всі запитання відповість місячний календар на жовтень 2021-го.

1-2 жовтня — 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Дні сприятливі для видалення небажаного волосся — на ногах, обличчі, під пахвами і в зоні бікіні. Також можна — і треба — проводити очисні процедури на всіх рівнях: відвідувати лазню і сауну, постувати, починати курс детоксу і лікувального голодування. Хороший результат дає масаж — як лікувальний, так і загальнозміцнювальний.

3-5 жовтня — 27, 28, 29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Час сприятливий для догляду за шкірою обличчя — можна робити омолоджувальні, живильні і зволожувальні маски, а також епіляцію: видалене цього дня волосся відросте не одразу.

6-7 жовтня — 29, 30, 1, 2 місячні дні, молодик, що росте, Місяць у знаку Терезів

Вітаються процедури з очищення шкіри обличчя і тіла. Хороший результат дадуть пластичні операції на шиї і обличчі, а також відновлення пошкоджених брів і вій.

8-9 жовтня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона

Дні сприятливі для омолоджувальних процедур — від апаратних до косметичних, вони нададуть цілющий вплив на шкіру обличчя і тіла.

10-11 жовтня — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Час сприятливий для пластичних операцій і "уколів краси".

Маски з використанням натуральної жирової основи — наприклад, оливкової або кокосової олії — сприятливим чином відіб'ються на стані шкіри. Небажано робити чистку ообличчя, манікюр і педикюр. Показаний розслаблювальний і загальнозміцнюівальний масаж.

12-13 жовтня — 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога

Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна вживати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтинг.

Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.

14-15 жовтня — 9-10 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

Гарний час для омолоджувальних процедур, які можна здійснювати як в салоні краси, так і вдома, застосовуючи так звані підручні продукти і матеріали.

16-18 жовтня — 11, 12, 13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Будь-які косметичні процедури цими днями замість очікуваної користі принесуть шкоду — через підвищену схильність шкіри до подразнення можливі алергічні реакції і запалення. Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.

19-20 жовтня — 14-15 місячні дні, зростальний Місяць, повний місяць в знаку Овна

Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.

Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом і врослих нігтів.

21-22 жовтня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця

Доглядаючи за шкірою обличчя, шиї і декольте, можна робити очищувальні і омолоджувальні маски.

Можна робити депіляцію, манікюр і педикюр

23-25 жовтня — 18, 19, 20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят

Можна — за допомогою спеціальної гімнастики — займатися зміцненням м'язів обличчя і тіла. Будь-які хірургічні — передусім пластичні — операції потрібно проводити з великою обережністю, тільки за надзвичайної необхідності.

26-27 жовтня — 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака

Не можна робити чистку особи і операції зі зміни форми грудей — їхні наслідки можуть бути непередбачуваними.

28-39 жовтня — 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Можна робити ліфтинг і пілінг. Необхідно дотримуватися обережності у разі використання нової парфумерії та косметики — може бути алергічна реакція. У догляді за шкірою краще використовувати натуральні продукти і природні косметичні засоби — наприклад, мед і молоко.

Небажано видаляти родимки і бородавки, а також вибілювати шкіру.

31 жовтня — 25-й місячний день, спадний Місяць у знаку Діви

Слушна нагода для різноманітних косметичних процедур: можна робити глибокий пілінг — зокрема і апаратний — і епіляцію, видаляти ластовиння, пігментні плями і бородавки, а також підтяжку обличчя.

Читайте також: Любовний гороскоп на жовтень 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання