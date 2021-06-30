Місячний календар на 1-3 липня: дні, коли потрібно займатися йогою або пілатесом

Місячний календар на 1-3 липня: дні, коли потрібно займатися йогою або пілатесом

Місячний прогноз на найближчі три дні.

21-23 місячні дні, спадний Місяць у знаку Овна.

Косметологія

Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.

Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом, натоптнів, мозолів і врослих нігтів.

Можна робити маски та обгортання для зміцнення волосся.

Спорт і фітнес

Як спортивне навантаження варто вибрати йогу або пілатес. Рекомендуються також вправи, спрямовані на посилення тонусу м'язів всього тіла.

Будинок, сад і город

Можна орати і підгортати землю в саду і городі, а також змінювати землю в горщиках із домашніми рослинами.

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