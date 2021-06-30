Місячний календар на 1-3 липня: дні, коли потрібно займатися йогою або пілатесом

Місячний прогноз на найближчі три дні.
21-23 місячні дні, спадний Місяць у знаку Овна.
Косметологія
Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.
Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом, натоптнів, мозолів і врослих нігтів.
Можна робити маски та обгортання для зміцнення волосся.
Спорт і фітнес
Як спортивне навантаження варто вибрати йогу або пілатес. Рекомендуються також вправи, спрямовані на посилення тонусу м'язів всього тіла.
Будинок, сад і город
Можна орати і підгортати землю в саду і городі, а також змінювати землю в горщиках із домашніми рослинами.
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