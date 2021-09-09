Місячний календар на 10-11 вересня: дні, коли не варто фарбувати волосся

Місячний календар на 10-11 вересня: дні, коли не варто фарбувати волосся

Місячний прогноз на найближчі два дні.

10-11 вересня — 5-6 місячні дні, зростаюльний Місяць у знаку Скорпіона

Косметологія

Вітаються процедури з очищення шкіри обличчя і тіла. Хороший результат дадуть пластичні операції на шиї і обличчі, а також відновлення пошкоджених брів і вій.

Не варто фарбувати волосся — результат в сенсі кольору може виявитися занадто далеким від очікуваного, також варто перенести на інший день манікюр і педикюр.

Спорт і фітнес

Хороші дні для занять фізкультурою і спортом, особливо на свіжому повітрі.

Будинок, сад і город

Один із найкращих днів для будь-яких домашніх справ і домашньої випічки.

Від поливу рослин — як садово-городніх, так і домашніх — краще відмовитися.

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