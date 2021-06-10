Місячний календар на 11-13 червня: дні, коли краще відмовитися від відвідування салону краси

Місячний прогноз на найближчі три дні.
11-13 червня — 2, 3, 4 місячні дні, Місяць зростає у знаку Рака.
Косметологія
Не можна робити чистку обличчя і операції зі зміни форми грудей — їхні наслідки можуть бути непередбачуваними.
Від відвідування салону краси краще відмовитися — стригти і фарбувати волосся в цей час небажано, результати не тільки не виправдають очікувань, але і можуть серйозно засмутити.
Спорт і фітнес
У ці дні — зрозуміло, за можливості — бажано залишитися вдома і відпочити в тиші і спокої, але, якщо все-таки вирішите вирушити в зал, рекомендується віддати перевагу анаеробним вправам над всіма іншими.
Будинок, сад і город
Домашніми справами — переважно дрібними — необхідно займатися в міру необхідності.
Можна розпушувати і поливати рослини, а також заготовляти вирощену продукцію про запас — варити варення і заморожувати або засолювати на зиму щавель.
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