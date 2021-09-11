Місячний календар на 12-14 вересня: дні, коли можна робити стрижку

Місячний прогноз на найближчі три дні.
12 - 14 вересня — 7, 8, 9 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Стрільця
Косметологія
Час сприятливий для пластичних операцій і уколів краси.
Маски з використанням натуральної жирової основи — наприклад, оливкової або кокосової олії — сприятливим чином відіб'ються на стані шкіри.
Небажано робити чистку обличчя, манікюр і педикюр.
У разі стрижки в ці дні волосся сповільнює своє зростання, тому стрижка, зроблена в середині місяця, буде довго тримати форму.
Рекомендується видаляти небажане волосся.
Спорт і фітнес
У залі потрібно віддати перевагу вправам, які розвивають м'язи ніг.
Можна займатися будь-якими домашніми справами.
Будинок, сад і город
Період несприятливий для поливу і обрізки рослин.
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