Місячний календар на 14-15 червня: дні, коли потрібно міняти імідж

Місячний прогноз на найближчі два дні.

14 — 15 червня — 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Лева.

Косметологія

Для догляду за шкірою обличчя, шиї і декольте підійдуть не тільки готові, а й зроблені своїми руками маски — передусім зі свіжих овочів і фруктів.

Гарний час для зміни іміджу — водночас чим кардинальнішими будуть зміни, тим краще.

Не рекомендується робити пластичні операції зі зміни форми грудей — до того ж як у бік збільшення, так і у бік зменшення.

Спорт і фітнес

У залі найкращий результат дадуть анаеробні вправи. У комплекс вправ також рекомендується включити вправи для дихання і збільшення гнучкості хребта, особливо його шийного відділу. Гарна постава, яку можна буде отримати в результаті, поліпшить роботу внутрішніх органів — передусім серця.

Будинок, сад і город

У будинку рекомендується робити прибирання.

Зрізані в цей час квіти довго не зів'януть. Можна також розпушувати ґрунт, підгортати рослини і обприскувати їх від шкідників.

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