Місячний календар на 15-16 вересня: дні, коли стрижка додасть сил і здоров'я волоссю

Місячний прогноз на найближчі два дні.
15-16 вересня — 10-11 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога
Косметологія
Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна вживати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтінг.
Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.
Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю — воно буде менше сіктися і випадати, стане густішим і міцнішим. Вдалим буде також тонування і фарбування, включаючи зафарбовування сивини.
Спорт і фітнес
Показана посилена фізична активність — можна починати новий курс тренувань.
Будинок, сад і город
Від домашніх справ краще відмовитися.
Можна робити кореневе і позакореневе підживлення рослин, обрізати їх і обробляти від шкідників.
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