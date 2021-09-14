Місячний календар на 15-16 вересня: дні, коли стрижка додасть сил і здоров'я волоссю

Місячний календар на 15-16 вересня: дні, коли стрижка додасть сил і здоров'я волоссю

Місячний прогноз на найближчі два дні.

15-16 вересня — 10-11 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога

Косметологія

Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна вживати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтінг.

Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.

Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю — воно буде менше сіктися і випадати, стане густішим і міцнішим. Вдалим буде також тонування і фарбування, включаючи зафарбовування сивини.

Спорт і фітнес

Показана посилена фізична активність — можна починати новий курс тренувань.

Будинок, сад і город

Від домашніх справ краще відмовитися.

Можна робити кореневе і позакореневе підживлення рослин, обрізати їх і обробляти від шкідників.

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