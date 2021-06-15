Місячний календар на 16-17 червня: дні, коли потрібно робити домашні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.
16-17 червня — 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Діви
Косметологія
Для того щоб зробити маску — зокрема і омолоджуювальну — для обличчя або волосся, необов'язково вирушати до салону краси: це можна здійснити і вдома: так, геркулес може стати прекрасним скрабом, а пюре з тертої моркви надасть зволожувальний і освіжальний ефект. Стосується це і догляду за волоссям: обгортання і ополіскування для волосся цілком можна зробити своїми руками — наприклад, з відвару лікарських трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам — кропива і корінь лепехи.
Через велику ймовірність подразнення від скрабування і пілінгу необхідно відмовитися.
Хороший результат дасть розслаблювальний масаж, відвідування лазні або сауни.
Спорт і фітнес
У залі показані фізичні вправи будь-якої складності.
Будинок, сад і город
Домашніми справами необхідно займатися без ентузіазму — у міру необхідності.
Можна прибирати перший урожай і консервувати його на тривале зберігання.
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