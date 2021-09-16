Місячний календар на 17-18 вересня: дні, коли можна робити омолоджувальні процедури

Місячний календар на 17-18 вересня: дні, коли можна робити омолоджувальні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.

17 — 18 вересня - 12-13 місячні дні, зростаюча Місяць у знаку Водолія

Косметологія

Як вдома, так і в салоні краси можна робити будь-які омолоджувальні — зокрема і апаратні — процедури.

Не варто боятися екстравагантних стрижок і укладок — вони виявляться на рідкість вдалими, день взагалі хороший для експериментів з іміджем — вони підуть на користь зовнішності. Можна також відновлювати пошкоджені волосся, роблячи відповідні процедури — маски, обгортання і ополіскування.

Спорт і фітнес

У залі рекомендується статидо нового циклу вправ.

Будинок, сад і город

День підходить для будь-яких домашніх справ.

В саду і городі можна обприскувати рослини від хвороб і шкідників, а також прибирати врожаю на тривале зберігання. Поливання кімнатних рослин в цей день може привести до загнивання їхнього коріння.

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