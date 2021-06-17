Місячний календар на 18-20 червня: дні, коли потрібно робити гімнастику для очей

Місячний прогноз на найближчі три дні.
18 - 20 червня — 9, 10, 11 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Терезів.
Косметологія
Вітаються процедури з очищення шкіри обличчя і тіла. Хороший результат дадуть пластичні операції на шиї і обличчі, а також відновлення пошкоджених брів і вій.
Не варто фарбувати волосся — результат може виявитися занадто далеким від очікуваного, також варто перенести на інший день манікюр і педикюр.
Спорт і фітнес
Хороші дні для занять фізкультурою і спортом, особливо на свіжому повітрі. Бажано освоїти гімнастику для очей — цього дня вона принесе користь.
Рослини потребують рясного поливу.
Будинок, сад і город
Один із найкращих днів для будь-яких домашніх справ і домашньої випічки.
Від поливу рослин — як садово-городніх, так і домашніх — краще відмовитися.
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