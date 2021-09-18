Місячний календар на 19-20 вересня: дні, коли можна робити будь-які косметичні процедури

Місячний календар на 19-20 вересня: дні, коли можна робити будь-які косметичні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.

19-20 вересня - 14-15 місячні дні, зростаюча Місяць у знаку Риб

косметологія

Можна робити будь-які косметичні процедури.

Перукарні процедури — за винятком завивки і фарбування — приведуть до зміцнення волосся і посилення їх росту.

Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.

Спорт і фітнес

У залі особливу увагу рекомендується приділити м'язам ніг.

Будинок, сад і город

На користь рослинам піде підгодівля органічними добривами, від поливу краще відмовитися.

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