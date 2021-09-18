Місячний календар на 19-20 вересня: дні, коли можна робити будь-які косметичні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.
19-20 вересня - 14-15 місячні дні, зростаюча Місяць у знаку Риб
косметологія
Можна робити будь-які косметичні процедури.
Перукарні процедури — за винятком завивки і фарбування — приведуть до зміцнення волосся і посилення їх росту.
Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.
Спорт і фітнес
У залі особливу увагу рекомендується приділити м'язам ніг.
Будинок, сад і город
На користь рослинам піде підгодівля органічними добривами, від поливу краще відмовитися.
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