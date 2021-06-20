Місячний календар на 21-22 червня: дні, коли потрібно робити апаратні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.

21 — 22 червня — 12-13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона.

Косметологія

Дні сприятливі для омолоджувальних процедур — від апаратних до косметичних, вони нададуть благотворний вплив на шкіру обличчя і тіла.

Для відвідування перукарні період не найкращий: будь-які маніпуляції, особливо завивка і фарбування, завдадуть непоправної шкоди волоссю. Стригтися можна тільки власникам тонкого, ослабленого волосся — воно зміцниться і стане густішим.

Спорт і фітнес

У залі необхідно уникати посилених фізичних навантажень — йоги виявиться цілком достатньо.

Будинок, сад і город

Домашніми справами треба займатися без особливої активності, у міру необхідності.

Можна розпушувати землю, прополювати грядки, закладати компост і підстригати газони.

Читайте також: Марс у Леві 11 червня-29 липня 2021-го: що на нас чекає в цей час

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання