Місячний календар на 21-22 червня: дні, коли потрібно робити апаратні процедури

Місячний прогноз на найближчі два дні.
21 — 22 червня — 12-13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Скорпіона.
Косметологія
Дні сприятливі для омолоджувальних процедур — від апаратних до косметичних, вони нададуть благотворний вплив на шкіру обличчя і тіла.
Для відвідування перукарні період не найкращий: будь-які маніпуляції, особливо завивка і фарбування, завдадуть непоправної шкоди волоссю. Стригтися можна тільки власникам тонкого, ослабленого волосся — воно зміцниться і стане густішим.
Спорт і фітнес
У залі необхідно уникати посилених фізичних навантажень — йоги виявиться цілком достатньо.
Будинок, сад і город
Домашніми справами треба займатися без особливої активності, у міру необхідності.
Можна розпушувати землю, прополювати грядки, закладати компост і підстригати газони.
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