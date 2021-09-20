Місячний календар на 21-23 вересня: дні, коли потрібно робити глибоке очищення шкіри обличчя

Місячний календар на 21-23 вересня: дні, коли потрібно робити глибоке очищення шкіри обличчя

Місячний прогноз на найближчі три дні.

21-23 вересня — 16, 17, 18 місячні дні, повний місяць, спадний Місяць у знаку Овна

Косметологія

Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.

Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом і врослих нігтів.

Доглядаючи за волоссям, можна робити маски та обгортання — зокрема і з підручних матеріалів.

Спорт і фітнес

Як спортивне навантаження варто вибрати йогу або пілатес. Рекомендуються також вправи, спрямовані на посилення тонусу м'язів всього тіла.

Будинок, сад і город

Можна орати і підгортати землю в саду і городі.

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