Місячний календар на 21-23 вересня: дні, коли потрібно робити глибоке очищення шкіри обличчя

Місячний прогноз на найближчі три дні.
21-23 вересня — 16, 17, 18 місячні дні, повний місяць, спадний Місяць у знаку Овна
Косметологія
Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.
Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом і врослих нігтів.
Доглядаючи за волоссям, можна робити маски та обгортання — зокрема і з підручних матеріалів.
Спорт і фітнес
Як спортивне навантаження варто вибрати йогу або пілатес. Рекомендуються також вправи, спрямовані на посилення тонусу м'язів всього тіла.
Будинок, сад і город
Можна орати і підгортати землю в саду і городі.
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