Місячний календар на 23-24 червня: дні, коли потрібно робити масаж

Місячний прогноз на найближчі два дні.
23-24 червня — 14-15 місячні дні, Місяць, що зростає, повня в знаку Стрільця.
Косметологія
Час сприятливий для пластичних операцій і уколів краси.
Маски з використанням натуральної жирової основи — наприклад, оливкової або кокосової олії — сприятливим чином відіб'ються на стані шкіри.
Небажано робити чистку обличчя, манікюр і педикюр.
Відрізане цими днями волосся сповільнює своє зростання, тому стрижка, зроблена в середині місяця, буде довго тримати форму.
Рекомендується видаляти небажане волосся.
Можна робити розслаблювальний і загальнозміцнювальний масаж.
Спорт і фітнес
Займаючись фізкультурою, потрібно віддати перевагу вправам, які розвивають м'язи ніг.
Будинок, сад і город
Бажано займатися будь-якими домашніми справами.
Небажано сіяти рослини на розсаду: у них буде багато зелені і дрібні плоди, а то і зовсім — повна їх відсутність.
Період несприятливий для поливу і обрізання рослин.
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