Місячний календар на 23-24 червня: дні, коли потрібно робити масаж

Місячний прогноз на найближчі два дні.

23-24 червня — 14-15 місячні дні, Місяць, що зростає, повня в знаку Стрільця.

Косметологія

Час сприятливий для пластичних операцій і уколів краси.

Маски з використанням натуральної жирової основи — наприклад, оливкової або кокосової олії — сприятливим чином відіб'ються на стані шкіри.

Небажано робити чистку обличчя, манікюр і педикюр.

Відрізане цими днями волосся сповільнює своє зростання, тому стрижка, зроблена в середині місяця, буде довго тримати форму.

Рекомендується видаляти небажане волосся.

Можна робити розслаблювальний і загальнозміцнювальний масаж.

Спорт і фітнес

Займаючись фізкультурою, потрібно віддати перевагу вправам, які розвивають м'язи ніг.

Будинок, сад і город

Бажано займатися будь-якими домашніми справами.

Небажано сіяти рослини на розсаду: у них буде багато зелені і дрібні плоди, а то і зовсім — повна їх відсутність.

Період несприятливий для поливу і обрізання рослин.

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