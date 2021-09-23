Місячний календар на 24-25 вересня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний прогноз на найближчі два дні.
24-25 вересня — 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця
Косметологія
Хороший результат дадуть омолоджувальні і очищувальні маски. Можна використовувати біологічно активні креми.
У салоні можна фарбувати волосся в світлі тони, тонувати його і зафарбовувати сивину, а також вискубувати брови і видаляти непотрібне волосся.
Спорт і фітнес
У залі бажано робити анаеробні вправи.
Від домашніх справ краще відмовитися.
Будинок, сад і город
Рекомендується консервувати зібраний урожай і прибирати його на тривале зберігання.
Прогнози на тиждень:
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 вересня 2021 року
- Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 20-26 вересня: кому на що звернути увагу
- Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20-26 вересня
- Що означатимуть наші сни на цього тижня — від 20 до 26 вересня — і чи будуть серед них віщі