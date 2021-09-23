Місячний календар на 24-25 вересня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний календар на 24-25 вересня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний прогноз на найближчі два дні.

24-25 вересня — 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця

Косметологія

Хороший результат дадуть омолоджувальні і очищувальні маски. Можна використовувати біологічно активні креми.

У салоні можна фарбувати волосся в світлі тони, тонувати його і зафарбовувати сивину, а також вискубувати брови і видаляти непотрібне волосся.

Спорт і фітнес

У залі бажано робити анаеробні вправи.

Від домашніх справ краще відмовитися.

Будинок, сад і город

Рекомендується консервувати зібраний урожай і прибирати його на тривале зберігання.

Прогнози на тиждень:

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