Місячний календар на 25-26 червня: дні, коли можна робити епіляцію

Місячний календар на 25-26 червня: дні, коли можна робити епіляцію

Місячний прогноз на найближчі два дні.

25-26 червня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога.

Косметологія

Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна використовувати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтінг.

Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.

Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю — воно буде менше сіктися і випадати, стане густішим і міцнішим. Вдалим буде також тонування і фарбування, включаючи зафарбовування сивини.

Спорт і фітнес

Показана посилена фізична активність — можна починати новий курс тренувань.

Будинок, сад і город

Від домашніх справ краще відмовитися.

Можна вносити кореневе і позакореневе підживлення рослин.

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