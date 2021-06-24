Місячний календар на 25-26 червня: дні, коли можна робити епіляцію

Місячний прогноз на найближчі два дні.
25-26 червня — 16-17 місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога.
Косметологія
Доглядаючи за шкірою обличчя і тіла, можна використовувати тонізувальні спиртовмісні лосьйони і біологічно активні маски і креми. Гарний час для глибокого чищення обличчя, включаючи термоліфтінг.
Можна робити епіляцію, видаляти пігментні плями, наносити і видаляти татуювання і проколювати вуха.
Стрижка додасть сил і здоров'я волоссю — воно буде менше сіктися і випадати, стане густішим і міцнішим. Вдалим буде також тонування і фарбування, включаючи зафарбовування сивини.
Спорт і фітнес
Показана посилена фізична активність — можна починати новий курс тренувань.
Будинок, сад і город
Від домашніх справ краще відмовитися.
Можна вносити кореневе і позакореневе підживлення рослин.
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