Місячний календар на 26-28 вересня: дні, коли краще нічого не робити

Місячний календар на 26-28 вересня: дні, коли краще нічого не робити

Місячний прогноз на найближчі три дні.

26-28 вересня — 21, 22, 23 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят

Косметологія

Похід до перукарні — на стрижку і фарбування — не найкращим чином позначиться на стані волосся: воно стане схожим на солому — тонким і ламким. Єдине, що можна робити, — це мелірувати окремі пасма, вони створять ефект вигорілого на сонці волосся.

Не варто робити манікюр і педикюр — великий ризик розшарування нігтів.

Спорт і фітнес

У залі можна буде обмежитися легкими вправами, особливо бережно необхідно ставитися до м'язів ніг.

Будинок, сад і город

В саду і городі не варто нічого садити й пересаджувати — рослини можуть загинути.

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