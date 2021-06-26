Місячний календар на 27-28 червня: дні, коли можна експериментувати зі стрижками

Місячний прогноз на найближчі два дні.
27-28 червня — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія.
Косметологія
Гарний час для омолоджувальних процедур, які можна здійснювати як в салоні краси, так і вдома, застосовуючи так звані підручні продукти і матеріали.
Період сприятливий для відвідування перукарні, де вітаються експерименти зі стрижками і фарбуванням волосся в тони радикального кольору. Необхідно також подбати про здоров'я волосся — проведені в цей день процедури зміцнять його і зроблять густим і блискучим.
Спорт і фітнес
У залі можна починати новий курс вправ.
Будинок, сад і город
Можна займатися будь-якими домашніми справами, але пріоритетним напрямом роботи є наведення ладу в шафах.
В саду і городі можна розпушувати землю, прополювати сходи, заготовлювати квіти лікарських рослин.
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