Місячний календар на 27-28 червня: дні, коли можна експериментувати зі стрижками

Місячний календар на 27-28 червня: дні, коли можна експериментувати зі стрижками

Місячний прогноз на найближчі два дні.

27-28 червня — 18-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія.

Косметологія

Гарний час для омолоджувальних процедур, які можна здійснювати як в салоні краси, так і вдома, застосовуючи так звані підручні продукти і матеріали.

Період сприятливий для відвідування перукарні, де вітаються експерименти зі стрижками і фарбуванням волосся в тони радикального кольору. Необхідно також подбати про здоров'я волосся — проведені в цей день процедури зміцнять його і зроблять густим і блискучим.

Спорт і фітнес

У залі можна починати новий курс вправ.

Будинок, сад і город

Можна займатися будь-якими домашніми справами, але пріоритетним напрямом роботи є наведення ладу в шафах.

В саду і городі можна розпушувати землю, прополювати сходи, заготовлювати квіти лікарських рослин.

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