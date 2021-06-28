Місячний календар на 29-30 червня: дні, коли потрібно поливати й удобрювати рослини

Місячний календар на 29-30 червня: дні, коли потрібно поливати й удобрювати рослини

Місячний прогноз на найближчі два дні.

29-30 червня — 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Риб.

Косметологія

Будь-які косметичні процедури в ці дні замість очікуваної користі принесуть шкоду — через підвищену схильність шкіри до подразнення можливі алергічні реакції і запалення.

Відвідування перукарні на ці дні можна призначати тільки в тому разі, якщо його метою є стрижка — вона зміцнить волосся і зробить його здоровішим. А ось від будь-якого виду завивки, як і від фарбування, всім, кому дорогий стан їхнього волосся, краще відмовитися.

Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.

Спорт і фітнес

У залі особливу увагу рекомендується приділити м'язам ніг.

Будинок, сад і город

На користь рослинам піде полив і підгодівля мінеральними добривами.

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