Місячний календар на 29-30 червня: дні, коли потрібно поливати й удобрювати рослини

Місячний прогноз на найближчі два дні.
29-30 червня — 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Риб.
Косметологія
Будь-які косметичні процедури в ці дні замість очікуваної користі принесуть шкоду — через підвищену схильність шкіри до подразнення можливі алергічні реакції і запалення.
Відвідування перукарні на ці дні можна призначати тільки в тому разі, якщо його метою є стрижка — вона зміцнить волосся і зробить його здоровішим. А ось від будь-якого виду завивки, як і від фарбування, всім, кому дорогий стан їхнього волосся, краще відмовитися.
Не варто також робити манікюр і педикюр — великий ризик порізати пальці і занести інфекцію.
Спорт і фітнес
У залі особливу увагу рекомендується приділити м'язам ніг.
Будинок, сад і город
На користь рослинам піде полив і підгодівля мінеральними добривами.
Читайте також: Їжа за гороскопомз: які страви обирають різні знаки зодіаку