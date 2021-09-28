Місячний календар на 29-30 вересня: дні, коли стригти і фарбувати волосся також небажано

Місячний календар на 29-30 вересня: дні, коли стригти і фарбувати волосся також небажано

Місячний прогноз на найближчі два дні.

29-30 вересня — 24-25 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака

Косметологія

Час несприятливий для чищення обличчя будь-яким способом і пластичних операцій — їх рекомендується перенести на інший час.

Стригти і фарбувати волосся також небажано, результати не тільки не виправдають очікувань, але і можуть серйозно засмутити.

Спорт і фітнес

У залі рекомендується займатися анаеробними вправами.

Будинок, сад і город

Домашніми справами необхідно займатися без ентузіазму.

Можна заготовлювати вирощену продукцію про запас.

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