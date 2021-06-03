Місячний календар на 4-5 червня: дні, коли потрібно пити відвари трав

Місячний прогноз на найближчі два дні.

4-5 червня — 24-25 місячні дні, спадний Місяць у знаку Овна.

косметологія

Організм можна очищати як зовні за допомогою пілінгу і скрабів, так і зсередини — хороший детокс-ефект дадуть трав'яні відвари та чаї.

Не рекомендується робити пластичні операції. Дозволяється глибоке очищення шкіри обличчя, видалення папілом і врослих нігтів.

Доглядаючи за волоссям, можна робити маски та обгортання.

Спорт і фітнес

Як спортивної навантаження варто вибрати йогу або пілатес. Рекомендуються також вправи, спрямовані на посилення тонусу м'язів всього тіла.

Будинок, сад і город

Можна орати і підгортати землю в саду і городі, а також змінювати землю в горщиках із домашніми квітами.

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