Місячний календар на 4-5 липня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний календар на 4-5 липня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний прогноз на найближчі три дні.

4-5 липня — 24-25 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця

Косметологія

Під час догляду за шкірою обличчя і — особливо — декольте сприятливий результат дадуть очищувальні і омолоджувальні маски. Ефективними також обіцяють бути процедури з глибокого очищення шкіри обличчя. Рекомендується використовувати біологічно активні креми.

Хороший результат дасть ліпосакція живота і стегон.

Можна фарбувати волосся в світлі тони, тонувати його і зафарбовувати сивину, а також вискубувати брови і робити татуаж контуру губ.

Спорт і фітнес

Бажано робити вправи для м'язів преса.

Будинок, сад і город

Від домашніх справ краще відмовитися.

Рекомендується консервувати зібраний урожай (наприклад, варити варення з малини і смородини різного кольору), а також заготовляти коріння лікарських рослин.

Читайте також: Венера у Леві: готуйте червону помаду

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання