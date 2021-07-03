Місячний календар на 4-5 липня: дні, коли можна фарбувати волосся в світлі тони

Місячний прогноз на найближчі три дні.
4-5 липня — 24-25 місячні дні, спадний Місяць у знаку Тельця
Косметологія
Під час догляду за шкірою обличчя і — особливо — декольте сприятливий результат дадуть очищувальні і омолоджувальні маски. Ефективними також обіцяють бути процедури з глибокого очищення шкіри обличчя. Рекомендується використовувати біологічно активні креми.
Хороший результат дасть ліпосакція живота і стегон.
Можна фарбувати волосся в світлі тони, тонувати його і зафарбовувати сивину, а також вискубувати брови і робити татуаж контуру губ.
Спорт і фітнес
Бажано робити вправи для м'язів преса.
Будинок, сад і город
Від домашніх справ краще відмовитися.
Рекомендується консервувати зібраний урожай (наприклад, варити варення з малини і смородини різного кольору), а також заготовляти коріння лікарських рослин.
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