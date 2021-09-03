Місячний календар на 4-5 вересня: дні, коли потрібно особливо обережно використовувати нову косметику

Місячний прогноз на найближчі два дні.
4 -5 вересня — 27-28 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева.
Косметологія
Можна робити ліфтинг і пілінг. Необхідно дотримуватися обережності у разі використання нової парфумерії та косметики — може бути алергічна реакція. У догляді за шкірою краще використовувати натуральні продукти і природні косметичні засоби — наприклад, мед і молоко.
Небажано видаляти родимки і бородавки, а також вибілювати шкіру.
Прекрасний день для відвідування салону краси — майже всі перукарські процедури, включаючи стрижку, укладку, фарбування, тонування і знебарвлення, виявляться вдалими. Відмовитися рекомендується тільки від хімічної завивки — її краще перенести на інший день.
Спорт і фітнес
День сприятливий для фізичного навантаження будь-якої інтенсивності.
Будинок, сад і город
Час підходить для будь-яких домашніх справ.
В саду і городі можна розпушувати і підгортати ґрунт, а також обприскувати рослини від хвороб і шкідників. Поливати їх не рекомендується.
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