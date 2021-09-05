Місячний календар на 6-7 вересня: дні, коли потрібно міняти імідж

Місячний прогноз на найближчі два дні.
6–7 вересня — 29, 1, 2 місячні дні, щербатий Місяць, молодик у знаку Діви
Косметологія
Для догляду за шкірою обличчя, шиї і декольте підійдуть не тільки готові, а й зроблені своїми руками маски — передусім зі свіжих овочів і фруктів.
Гарний час для зміни іміджу — до того ж чим кардинальнішими будуть зміни, тим краще.
Не рекомендується робити пластичні операції зі зміни форми грудей — до того ж як у бік збільшення, так і в бік зменшення.
Спорт і фітнес
У залі найкращий результат дадуть анаеробні вправи.
Будинок, сад і город
У будинку рекомендується робити прибирання.
Зрізані в цей час квіти довго не зів'януть. Можна також розпушувати ґрунт, підгортати рослини і обприскувати їх від шкідників.
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