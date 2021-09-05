Місячний календар на 6-7 вересня: дні, коли потрібно міняти імідж

Місячний календар на 6-7 вересня: дні, коли потрібно міняти імідж

Місячний прогноз на найближчі два дні.

6–7 вересня — 29, 1, 2 місячні дні, щербатий Місяць, молодик у знаку Діви

Косметологія

Для догляду за шкірою обличчя, шиї і декольте підійдуть не тільки готові, а й зроблені своїми руками маски — передусім зі свіжих овочів і фруктів.

Гарний час для зміни іміджу — до того ж чим кардинальнішими будуть зміни, тим краще.

Не рекомендується робити пластичні операції зі зміни форми грудей — до того ж як у бік збільшення, так і в бік зменшення.

Спорт і фітнес

У залі найкращий результат дадуть анаеробні вправи.

Будинок, сад і город

У будинку рекомендується робити прибирання.

Зрізані в цей час квіти довго не зів'януть. Можна також розпушувати ґрунт, підгортати рослини і обприскувати їх від шкідників.

Читайте також: Місячний календар харчування: як харчуватися в вересні 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання