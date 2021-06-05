Місячний календар на 6-8 червня: дні, коли потрібно робити маски

Місячний прогноз на найближчі три дні.
6-8 червня — 26, 27, 28 місячні дні, спадна Місяць у знаку Тельця.
Косметологія
Під час догляду за шкірою обличчя і — особливо — декольте сприятливий результат дадуть маски, яки очищують та омолоджують. Ефективними також обіцяють бути процедури з глибокого очищення шкіри обличчя. Рекомендується використовувати біологічно активні креми.
Хороший результат дасть ліпосакція живота і стегон.
Можна фарбувати волосся в світлі тони, тонувати його і зафарбовувати сивину, а також вискубувати брови і робити татуаж контуру губ.
Спорт і фітнес
Бажано робити вправи для м'язів преса.
Будинок, сад і город
Від домашніх справ краще відмовитися.
Рекомендується консервувати зібраний урожай (наприклад, варити варення з полуниці або ревеню), а також заготовляти коріння лікарських рослин.
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