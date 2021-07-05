Місячний календар на 6-8 липня: дні, коли не варто нічого садити й пересаджувати

Місячний календар на 6-8 липня: дні, коли не варто нічого садити й пересаджувати

Місячний прогноз на найближчі два дні.

6-8 липня — 26-28 місячні дні, спадний Місяць у знаку Близнят.

Косметологія

Можна — за допомогою спеціальної гімнастики — займатися зміцненням м'язів обличчя і тіла. Будь-які хірургічні — передусім пластичні — операції потрібно проводити з великою обережністю, тільки у разі надзвичайної необхідності.

Від походу в перукарню в ці дні краще відмовитися. Стрижка та фарбування не принесуть користі волоссю — воно стане тонким і ослабленим, з посіченими кінчиками. Дозволено проводити мелірування окремих паом — воно шкоди не принесе. Доглядаючи за волоссям, бажано користуватися кремами, лосьйонами і ополіскувачі, які зміцнюють коріння і відновлюють структуру волосся.

Через ймовірність розшарування нігтьової пластини не варто також робити манікюр і педикюр, а через ризик запалення краще відмовитися від татуажу і перманентного макіяжу.

Спорт і фітнес

У залі не варто давати велике навантаження на ноги — вони цими днями під ударом.

Будинок, сад і город

В саду і городі не варто нічого садити й пересаджувати — результат виявиться невдалим.

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