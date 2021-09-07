Місячний календар на 8-9 вересня: дні, коли потрібно робити масаж

Місячний прогноз на найближчі два дні.
8-9 вересня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Терезів
Косметологія
Робити маски для обличчя — зокрема і омолоджувальні — можна і вдома, з підручних засобів.
Стосується це і догляду за волоссям: обгортання і ополіскування для волосся цілком можна зробити своїми руками — наприклад, з відвару лікарських трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам — кропива і корінь лепехи.
Через велику ймовірність подразнення від скрабування і пілінгу необхідно відмовитися.
Хороший результат дасть розслабляючий масаж, відвідування лазні або сауни.
Спорт і фітнес
У залі показані фізичні вправи будь-якої складності.
Будинок, сад і город
Домашніми справами необхідно займатися без ентузіазму — за необхідності.
Можна збирати врожай і консервувати його на тривале зберігання.
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