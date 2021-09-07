Місячний календар на 8-9 вересня: дні, коли потрібно робити масаж

Місячний календар на 8-9 вересня: дні, коли потрібно робити масаж

Місячний прогноз на найближчі два дні.

8-9 вересня — 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Терезів

Косметологія

Робити маски для обличчя — зокрема і омолоджувальні — можна і вдома, з підручних засобів.

Стосується це і догляду за волоссям: обгортання і ополіскування для волосся цілком можна зробити своїми руками — наприклад, з відвару лікарських трав: блондинкам показана ромашка, брюнеткам — кропива і корінь лепехи.

Через велику ймовірність подразнення від скрабування і пілінгу необхідно відмовитися.

Хороший результат дасть розслабляючий масаж, відвідування лазні або сауни.

Спорт і фітнес

У залі показані фізичні вправи будь-якої складності.

Будинок, сад і город

Домашніми справами необхідно займатися без ентузіазму — за необхідності.

Можна збирати врожай і консервувати його на тривале зберігання.

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