Місячний календар на 9-10 червня: дні, коли потрібно зміцнювати м'язи обличчя і тіла

Місячний прогноз на найближчі два дні.

9-10 червня — 29, 30, 1 місячні дні, щербатий Місяць, молодик у знаку Близнят.

Косметологія

Можна — за допомогою спеціальної гімнастики — займатися зміцненням м'язів обличчя і тіла. Будь-які хірургічні — насмперед пластичні — операції потрібно проводити з великою обережністю, тільки за надзвичайної необхідності.

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Від походу в перукарню в ці дні краще відмовитися. Стрижка та фарбування не принесуть користі волоссю — воно стане тонким і ослабленим, з посіченими кінчиками. Дозволено проводити мелірування окремих пасом — воно шкоди не принесе. Доглядаючи за волоссям, бажано користуватися кремами, лосьйонами і ополіскувачами, які зміцнюють коріння і відновлюють структуру волосся.

Через ймовірність розшарування нігтьової пластини не варто також робити манікюр і педикюр, а через ризик запалення краще відмовитися від татуажу і перманентного макіяжу.

Спорт і фітнес

У залі не варто давати велике навантаження на ноги — вони в ці дні перебувають під ударом.

Будинок, сад і город

В саду і городі не варто нічого сіяти і садити — результат виявиться невдалим.

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