Місячний календар стрижок на грудень-2021: коли стригти, фарбувати та оздоровлювати волосся

Місяць впливає на всі сфери нашого життя, насамперед – на стан волосся.

Положення Місяця на небі підкаже, коли варто стригти волосся, а коли ні. Коли фарбувати його хімічними барвниками, а коли натуральними. Чи варто робити хімічну та біологічну завивку або краще трохи зачекати. Про це розповість місячний календар стрижок на грудень 2021 року.

1 грудня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

Не найкращий час для стрижки: волосся буде відростати швидше, але водночас стане стоншуватися і стовбурчитися в різні боки, через що його практично неможливо буде укласти. Зате можна тонувати волосся, а ось кардинально змінювати його колір зірки не рекомендують — навряд чи він буде личити.

2-3 грудня - 28-29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Скорпіона

Оскільки зрізане сьогодні волосся буде відростати погано, стригти його можна лише в тому разі, якщо необхідно зберегти форму зачіски на максимально довгий час.

4-5 грудня - 30, 1, 2 місячні дні, зростальний Місяць,у знаку Стрільця

Небажано стригтися і укладати волосся - результат старанної роботи перукаря дуже швидко прийде в непридатність: стрижка відросте, а укладання розтріпається буквально через кілька годин.

6-7 грудня - 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Козорога

Стрижка зробить втомлене волосся сильним і здоровим, воно припинить сіктися і менше випадатиме. Вдалим також стане фарбування волосся, можна навіть поекспериментувати з радикальними кольорами. Хімічна завивка, зроблена цього дня, вплине на волосся.

8-9 грудня - 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

Будь-який вплив на волосся може мати негативні наслідки — воно стане слабким, знесиленим, тьмяним і неживим, тому потрібно просто дати йому спокій.

10-11 грудня - 7-8 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Небажано не тільки піддавати волосся хімічному впливу — воно може зробити волосся сухим і ламким, але і стригти його, і навіть просто мити голову — це може стати причиною появи лупи.

12-13 грудня - 9-10 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Овна

Дні не підходять для стрижки, вона може негативно позначитися на стані волосся: воно стане слабким, з кінчиками, що січуться, і почне посилено випадати. А ось фарбування і тонування виявляться вдалими, не кажучи вже про процедури, що зміцнюють як саме волосся, так і його коріння: можна робити обгортання, масаж шкіри голови і обполіскувати волосся відварами лікувальних трав.

14-16 грудня - 11, 12, 13 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Тельця

Не варто відкладати запланований на цей день відвідування салону краси – будь-які перукарські процедури покращать стан волосся та оздоровлять його. Можна також освітлювати волосся, зафарбовувати сивину та вищипувати брови.

17-18 грудня - 14-15місячні дні, зростальний Місяць у знаку Близнят

Під впливом стрижки волосся почне рости швидше, але стане тонким, ламким і неслухняним — його важко буде не тільки укласти, але і просто розчесати. Можна робити завивку та фарбувати волосся.

19 грудня - 16-й місячний день, повня у знаку Близнят

Від стрижки краще відмовитись – вона не виправдає очікувань.

20-21 грудня - 17-18 місячні дні, спадний Місяць у знаку Рака

Потрібно відмовитися від будь-яких маніпуляцій з волоссям — стрижки, фарбування волосся, укладання, оскільки всі вони приречені на провал. Показані зволожувальі та поживні маски – особливо це стосується сухого та пошкодженого волосся.

22-23 грудня - 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Лева

Стрижку можна робити лише в тому разі, якщо є бажання уповільнити ріст волосся та на довгий час зберегти його форму.

24-26 грудня - 21-22 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Вдалими будуть оздоровчі процедури: вони зміцнять коріння волосся, поліпшиться його структура, прискориться його ріст, а випадання значно зменшиться.

27-28 грудня - 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Терезів

Зі стрижкою краще почекати: вона може негативно позначитися не лише на зовнішності, а й на здоров'ї – особливо зору.

29-30 грудня - 25-26 місячні дні, спадний Місяць у знаку Скорпіона

Стрижка зміцнить волосся, оздоровить його, зробить густішим і еластичним. Дні також сприятливі для живлення волосся зволожувальними і вітамінними масками, а також фарбування його натуральними барвниками.

31 грудня – 27-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

Від будь-яких перукарських маніпуляцій краще відмовитися: це стосується як стрижки, яка швидко втратить форму, так і укладки, завивки та фарбування волосся – вони довго не протримаються.

Читайте також: