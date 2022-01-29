Місячний календар стрижок на лютий-2022: коли підрізати, фарбувати та оздоровлювати волосся

Місяць впливає на всі аспекти нашого життя і здоров'я, насамперед – на стан волосся.

Положення Місяця на небі підкаже, коли варто стригти волосся, а коли ні. Коли фарбувати його хімічними барвниками, а коли натуральними. Варто робити хімічну та біологічну завивку, чи краще трохи зачекати. Про це розповість місячний календар стрижок на лютий 2022 року.

1-2 лютого – 1-й, 2-й, 3-й місячні дні, молодик, зростальний Місяць у знаку Водолія

Будь-який вплив на волосся може мати негативні наслідки – воно стане слабким, знесиленим, тьмяним і неживим, тому потрібно просто дати йому спокій.

3-4 лютого – 4-й і 5-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Небажано не лише піддавати волосся хімічному впливу – він може зробити його сухим і ламким, – але і стригти його, і навіть просто мити голову – це може стати причиною появи лупи.

5-6 лютого – 6-й і 7-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Овна

Дні не підходять для стрижки, вона може негативно вплинути на стан волосся: воно стане слабким, з кінчиками, що січуться, і почне посилено випадати. А ось фарбування і тонування будуть вдалими, не кажучи вже про процедури, що зміцнюють як саме волосся, так і його коріння: можна робити обгортання, масаж шкіри голови і ополіскувати волосся відварами лікувальних трав.

7-9 лютого – 8-й, 9-й, 10-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Тельця

Не варто відкладати заплановане цього дня відвідування салону краси – будь-які перукарські процедури покращать стан волосся та оздоровлять його. Можна також освітлювати волосся, зафарбовувати сивину і вищипувати брови.

10-11 лютого – 11-й і 12-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Близнюків

Під впливом стрижки волосся почне рости швидше, але стане тонким, ламким і неслухняним – його важко буде не лише укласти, але і просто розчесати. Можна робити завивку та фарбувати волосся.

12-14 лютого – 13-й, 14-й, 15-й місячні дні, зростальний Місяць у знаку Рака

Будь-які маніпуляції з волоссям, особливо якщо потрібно підстригти або укласти його, закінчаться невдачею – з неслухняними локонами, що стирчать у різні боки, важко мати справу. Для сухого та пошкодженого волосся вкрай корисними будуть оздоровчі процедури.

15-16 лютого – 16-й і 17-й місячні дні, зростальний Місяць, повня у знаку Лева

Стрижку можна робити лише в тому разі, якщо є бажання уповільнити ріст волосся і довго зберегти його форму.

17-18 лютого – 18-й і 19-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Вдалими будуть оздоровчі процедури: зміцниться коріння волосся, поліпшиться його структура, прискориться ріст, а випадання значно зменшиться.

19-21 лютого – 20-й, 21-й, 22-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Терезів

Зі стрижкою краще почекати: вона може негативно вплинути не лише на зовнішність, а й на здоров'я – особливо на зір.

22-23 лютого – 22-й і 23-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Скорпіона

Стрижка зміцнить волосся, оздоровить його, зробить густішим і еластичним. Дні також сприятливі для живлення волосся зволожувальними і вітамінними масками, а також фарбування його натуральними барвниками.

24-25 лютого – 24-й і 25-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Стрільця

Від будь-яких перукарських маніпуляцій краще відмовитися: це стосується як стрижки, яка швидко втратить форму, так і укладання, фарбування та завивання волосся – вони довго не протримаються.

26-27 лютого – 26-й і 27-й місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога

Стрижка, зроблена цими днями, не лише позитивним чином відобразиться на зовнішньому вигляді, але й оздоровить волосся: воно стане густішим і міцнішим, перестане сіктися і випадати.

28 лютого – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Водолія

Можна проводити експерименти з волоссям – робити екстравагантні стрижки та фарбувати його у незвичні та яскраві тони.

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