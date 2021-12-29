Місячний календар стрижок на січень-2022: коли стригти, фарбувати та оздоровлювати волосся

Місяць впливає на всі сфери нашого життя, насамперед – на стан волосся.

Положення Місяця на небі підкаже, коли варто стригти волосся, а коли ні. Коли фарбувати їх хімічними барвниками, а коли натуральними. Варто робити хімічну та біологічну завивку або краще трохи зачекати. Про це розповість місячний календар стрижок на січень 2022 року.

1 січня – 28-й місячний день, спадний Місяць у знаку Стрільця

Від будь-яких перукарських маніпуляцій краще відмовитися: це стосується як стрижки, яка швидко втратить форму, так і до укладання, завивки та фарбування волосся – вони довго не протримаються.

2-3 січня – 29, 1, 2 місячні дні, Молодик, зростальний Місяць у знаку Козорога

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Стрижка зробить втомлене волосся сильним і здоровим, воно припинить сіктися і менше випадатиме. Вдалим також стане фарбування волосся, можна навіть поекспериментувати з радикальними кольорами. Хімічна завивка, зроблена цього дня, вплине на волосся.

4-5 січня – 3-4 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Водолія

Будь-який вплив на волосся може мати негативні наслідки – воно стане слабким, знесиленим, тьмяним і неживим, тому потрібно просто дати йому спокій.

6-7 січня – 5-6 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Риб

Небажано не тільки піддавати волосся хімічному впливу – воно може зробити його сухим і ламким, але і стригти його і навіть просто мити голову – це може стати причиною появи лупи.

8-10 січня – 7, 8, 9 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Овна

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Дні не підходять для стрижки, вона може негативно позначитися на стані волосся: воно стане слабким, з кінчиками, що січуться, і почне посилено випадати. А ось фарбування і тонування виявляться вдалими, не кажучи вже про процедури, що зміцнюють як саме волосся, так і його коріння: можна робити обгортання, масаж шкіри голови і обполіскувати волосся відварами лікувальних трав.

11-12 січня – 10-11 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Тельця

Не варто відкладати намічене на цей день відвідування салону краси – будь-які перукарські процедури покращать стан волосся та оздоровлять його. Можна також освітлювати волосся, зафарбовувати сивину та вищипувати брови.

13-15 січня – 12, 13, 14 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Близнят

Під впливом стрижки волосся почне рости швидше, але стане тонким, ламким і неслухняним — його важко буде не тільки укласти, але і просто розчесати. Можна робити завивку та фарбувати волосся.

16-17 січня – 15-16 місячні дні, зростальний Місяць у знаку Рака

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Будь-які маніпуляції з волоссям, особливо якщо потрібно підстригти або укласти його, закінчаться невдачею – з неслухняними, локонами, що стирчать в різні боки, важко мати справу. Для сухого та пошкодженого волосся вкрай корисними будуть оздоровчі процедури.

18-20 січня – 17, 18, 19 місячні дні, повний місяць, спадний Місяць у знаку Лева

Стрижку можна робити тільки в тому разі, якщо є бажання уповільнити ріст волосся і довго зберегти її форму.

21-22 січня – 19-20 місячні дні, спадний Місяць у знаку Діви

Вдалими будуть оздоровчі процедури: вони зміцняться коріння волосся, поліпшиться їх структура, прискориться їх зростання, а їх випадання значно зменшиться.

23-24 січня – 22-й місячний день, спадний Місяць у знаку Терезів

Зі стрижкою краще зачекати: вона може негативно позначитися не тільки на зовнішності, а й на здоров'ї – особливо зорі.

25-26 січня – 23-24 місячні дні, спадний Місяць у знаку Скорпіона

Стрижка зміцнить волосся, оздоровить його, зробить густішим і еластичним. Дні також сприятливі для харчування волосся зволожувальними і вітамінними масками, а також фарбування його натуральними барвниками.

27-29 січня – 25, 26, 27 місячні дні, спадний Місяць у знаку Стрільця

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Від будь-яких перукарських маніпуляцій краще відмовитися: це стосується як стрижки, яка швидко втратить форму, так і укладання, завивки та фарбування волосся – вони довго не протримаються.

30-31 січня – 28-29 місячні дні, спадний Місяць у знаку Козорога

Стрижка, зроблена цими днями, не тільки позитивним чином позначиться на зовнішньому вигляді, але й оздоровить волосся: воно стане густішим і міцнішим, припинить сіктися і випадати.

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