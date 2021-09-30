Місячний календар весіль на жовтень-2021: 9 найкращих днів для укладення шлюбу

Місячний календар весіль розповість про те, на які дні краще всього призначати весілля в жовтні-2021.

Укладення шлюбу — дуже важливий момент, рішення про нього неможливо ухвалювати, не подумавши. Звичайно, кохання, яка, за словами Данте, «рухає сонце і світила», буває сильнішим будь-яких обставин, але думка супутника Землі, що впливає на всі сфери нашого життя, теж зайвим не буде. Місячний календар весіль розповість про те, на які дні краще всього призначати весілля в жовтні-2021.

7 жовтня — 2-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Терезів

Весілля, зігране цього дня, гарантує довге і щасливе сімейне життя — до того ж в ньому пануватиме рідкісне взаєморозуміння, так що за найменшої можливості потрібно призначати його саме на цей час.

11 жовтня — 6-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Стрільця

Ідеальний день для укладення шлюбу: утворена цього дня родина виявиться міцною, а люди, її складники, будуть жити довго і щасливо.

12 жовтня — 7-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Козерога

Можна — і треба — призначати весілля на цей день: взаємини подружжя будуть триматися не тільки на коханні, а й на дружбі і взаємній повазі.

15 жовтня — 10-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Водолія

Шлюб, укладений цього дня, обіцяє бути щасливим і міцним, так що варто не зволікати і призначати весілля саме на цей час.

16 жовтня — 11-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

Шлюб, укладений цього дня, виявиться міцним тільки в тому разі, якщо в нього вступлять люди, погляди яких на світ і життя збігаються, в іншому разі кожен буде тягнути в свій бік і взаємини розладнаються.

17 жовтня — 12-й місячний день, зростальний Місяць у знаку Риб

Прекрасний день для створення сім'ї: людей, які уклали шлюб в цей час, буде пов'язувати взаємне кохання, яке не зруйнують жодні — навіть найсерйозніші — негативні якості.

21 жовтня — 16-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

Один із найбільш вдалих днів для весілля: шлюби, укладені сьогодні, виявляться не тільки щасливими, а й довготривалими, а подружжя буде розуміти одне одного з пів слова.

22 жовтня — 17-й місячний день, спадний Місяць у знаку Тельця

День сприятливий для шлюбної церемонії, особливо якщо люди, що збираються створити сім'ю, давно знають одне одного і весь цей час йшли до рішення укласти офіційний шлюб.

26 жовтня — 21-й місячний день, спадний Місяць у знаку Рака

Сприятливий час для того, щоб вступити в офіційний шлюб: сама церемонія мине без запинки, а сімейне життя буде довгим і щасливим.

Прогнози на жовтень 2021:

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