Між сонячним та місячним затемненнями: на нас чекає доленосний час від 30 квітня до 16 травня

Наразі увага астрологів прикута до "коридору затемнень", який відкриється сонячним затемненням 30 квітня.

Він триватиме два тижні, і про цей час уже говорять, як про колосальне перезавантаження всього світу. Про те, що на нас чекає у цей час – вихід із зони комфорту, хвороби та вибухи в Росії – розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Що таке "коридор затемнень"

"Коридором" називають відстань між двома затемненнями – сонячним та місячним, які, зазвичай "ходять парами" з різницею у два тижні. Втім, бувають випадки, коли затемнення трапляються не двічі, а тричі поспіль, але це – вийняток із загального правила, тому відбувається таке вкрай рідко.

2022 року на нас чекають два "коридори затемнень" – весняний та осінній. Весняний "коридор" розпочнеться з часткового сонячного затемнення, яке відбудеться 30 квітня о 21 годині 27 хвилин за Гринвічем (о 23 годині 27 хвилин за київським часом), а закінчиться повним місячним затемненням, "призначеним" на 5 годин 14 хвилин за Гринвічем. годин 14 хвилин за київським часом) 16 травня.

До чого треба бути готовим у "коридорі затемнень"

Травневе місячне затемнення, яке пройде у знаку Скорпіона, може принести активність у кримінальній сфері, особливо в сексуальному плані, емоційний дисбаланс. Також велика ймовірність потрапляння у критичні ситуації, отруєнь та проявів людської підлості. Все вищезгадане може мати місце під час "коридора", оскільки вплив затемнень – як минулого, так і прийдешнього, – а точніше, їхніх енергетичних потоків дуже сильний у ці два тижні. Небажані поїздки та подорожі, особливо до зон ризику – у нашому випадку до місць воєнних дій, якщо, звісно, ви не професійний військовий. Оскільки Телець, у якому пройде перше затемнення, має безпосередній стосунок до землі – як до невеликих заміських ділянок, так і до територій цілих держав – цілком можливі зміни власників та кордонів. Небажаний також ризик щодо фінансових операцій – можна буде втратити якщо не все, то багато чого.

Час доленосних подій

Варто також пам'ятати про те, що всі "коридори затемнень" мають спільну рису: всі події, що відбулися в цей час, мають доленосний характер. Підписання договорів, укладання угод, знайомства, весілля, розлучення – в "коридорі затемнень" все матиме продовження протягом усього наступного життя. Щоправда, чи закінчиться таке знайомство шлюбом і чи призведе весілля до довгого та щасливого сімейного життя – під великим запитанням, адже це залежатиме від сумісності партнерів, але кармічні стосунки довжиною у життя їм забезпечені. Якщо люди в цей час посваряться і розлучаться, майбутнього у їхніх стосунків немає – вони розійдуться назавжди.

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